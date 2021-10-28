Курмайор. Ястремская узнала имя следующей соперницы

Украинка в четвертьфинале сыграет с Ясмин Паолини

  • 28.10.2021 22:10
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  • 1 комментарий
Курмайор. Ястремская узнала имя следующей соперницы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ясмин Паолини

Стала известна соперница Даяны Ястремской по четвертьфиналу турнира WTA в Курмайоре (Италия). Она определялась в противостоянии двух итальянок – Лукреции Стефанини и Ясмин Паолини.

Седьмая сеяная Паолини (№56 WTA) одержала победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 26 минут.

2-й раунд

Лукреция Стефанини (Италия) – Ясмин Паолини (Италия, 7) – 4:6, 5:7

Вчера Ястремская на пути в четвертьфинал обыграла другую украинку, Катерину Козлову.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Sashamar
    online
    Sashamar, 28.10.2021 22:21
    0
    Подивився трохи гру двох італійок. Згадалася гумористична передача, яку бачив багато-багато років тому. Там були два персонажі - дрібні шахраї (сидять у в'язниці) на прізвища Буратіні та Гуталіні.
    Якщо Даяна зіграє просто як може, навіть без особливих вишукувань, проблем не повинно бути.
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