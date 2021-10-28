Курмайор. Ястремская узнала имя следующей соперницы

Стала известна соперница Даяны Ястремской по четвертьфиналу турнира WTA в Курмайоре (Италия). Она определялась в противостоянии двух итальянок – Лукреции Стефанини и Ясмин Паолини.
Седьмая сеяная Паолини (№56 WTA) одержала победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 26 минут.
2-й раунд
Лукреция Стефанини (Италия) – Ясмин Паолини (Италия, 7) – 4:6, 5:7
Вчера Ястремская на пути в четвертьфинал обыграла другую украинку, Катерину Козлову.
Источник — Sport.ua
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Якщо Даяна зіграє просто як може, навіть без особливих вишукувань, проблем не повинно бути.
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