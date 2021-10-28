Где смотреть онлайн матч Лиги 1 ПСЖ – Лилль

В пятницу, 29 октября ПСЖ в матче 12-го тура Лиги 1 примет «Лилль». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

ПСЖ – «Лилль». Прогноз и анонс на матч Лиги 1

ПСЖ лидирует в Лиге 1 с 28 очками в активе. «Лилль» идет десятым с 15 баллами.