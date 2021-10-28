КУЧУК: «Нужно учиться не ошибаться в смешных ситуациях, просто катастрофа»

Главный тренер «Руха» прокомментировал поражение от «Зари»

  • 28.10.2021 22:25
  • 538 просмотров
  • 0 комментариев
КУЧУК: «Нужно учиться не ошибаться в смешных ситуациях, просто катастрофа»
© ТК Футбол 1/2/3. Леонид Кучук

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук прокомментировал поражение от «Зари» (0:2) в матче 1/8 финала Кубка Украины:

«Незаслуженно проиграли. Провели очень хороший матч. Вы видели, сколько мы нанесли ударов по воротам, сколько подали угловых, сколько быстрых и позиционных атак провели. Нужно учиться не ошибаться в таких смешных ситуациях, что просто катастрофа. Иногда хочется смеяться, но здесь не до смеха.

Но я поблагодарю команду, потому что она не была зажатой. Небольшая зажатость в начале матча была, но мы спокойно разбирались с атаками соперника, не позволяли много сделать. И, в конечном итоге, могли переломить ход матча. Но исполнительское мастерство футболистов «Зари» в линии атаки имело решающее значение. Второй нюанс – это наши ошибки, которых нельзя допускать».

Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности