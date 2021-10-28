КУЧУК: «Нужно учиться не ошибаться в смешных ситуациях, просто катастрофа»

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук прокомментировал поражение от «Зари» (0:2) в матче 1/8 финала Кубка Украины:

«Незаслуженно проиграли. Провели очень хороший матч. Вы видели, сколько мы нанесли ударов по воротам, сколько подали угловых, сколько быстрых и позиционных атак провели. Нужно учиться не ошибаться в таких смешных ситуациях, что просто катастрофа. Иногда хочется смеяться, но здесь не до смеха.

Но я поблагодарю команду, потому что она не была зажатой. Небольшая зажатость в начале матча была, но мы спокойно разбирались с атаками соперника, не позволяли много сделать. И, в конечном итоге, могли переломить ход матча. Но исполнительское мастерство футболистов «Зари» в линии атаки имело решающее значение. Второй нюанс – это наши ошибки, которых нельзя допускать».