СКРИПНИК: «Опытного Шахаба выпустили в конце, и он сделал разницу»

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал победу над «Рухом»

  • 28.10.2021 21:15
  • 922 просмотра
  • 3 комментария
СКРИПНИК: «Опытного Шахаба выпустили в конце, и он сделал разницу»
© ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал победу над «Рухом» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка Украины:

«Мы здесь 1:1 в чемпионате сыграли. Понимаем, что команда играет от обороны, ищет длинные передачи, особенно стандарты. На это настраивались. Подключили в этот раз молодежь, сделали ротацию, дать некоторым игрокам отдохнуть. Опытного Шахаба выпустили в конце, и он сделал разницу. Мы забили и выиграли.

Это кубковая игра. Мы понимали, что будет только один победитель в матче. Начали с молодыми игроками, потом добавили опытных ребят из основы. И вот эта разница в конце сказалась. План такой был.

Против нас играла сильная команда. В чемпионате мы здесь 1:1 сыграли. Даже отскочили, можно так сказать, хотя у нас был очень хороший момент. Но это была прошлая игра. Понимали, что быстрый гол может все поменять, но он не случился. Мы вышли вперед в дополнительное время. Они больше рисковали, мы выбежали в контратаку и второй гол забили. Любую команду трудно обыгрывать – всегда надо ломать, подстраиваться и свою линию гнуть.

Не закономерная, но заслуженная победа. Хотелось бы назвать ее «на классе», но не думаю. У соперников был хороший момент, они попали в штангу. Сыграли на 0 и выиграли. Жалко, что провели 120 минут, а не 90, но что делать? Зато едем с хорошим настроением домой».

Источник — Футбол 1/2/3

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Prokop
    Prokop, 28.10.2021 21:26
    +2
    Ну і барани у вас працюють
    Ссылка
    Pavelgorov
    Pavelgorov, 28.10.2021 21:26
    +2
    С победой ⚫⚪
    Ссылка
    Prokop
    Prokop, 28.10.2021 21:26
    +2
    Дослідного??? А може піддослідного
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности