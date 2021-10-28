СКРИПНИК: «Опытного Шахаба выпустили в конце, и он сделал разницу»

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал победу над «Рухом» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка Украины:

«Мы здесь 1:1 в чемпионате сыграли. Понимаем, что команда играет от обороны, ищет длинные передачи, особенно стандарты. На это настраивались. Подключили в этот раз молодежь, сделали ротацию, дать некоторым игрокам отдохнуть. Опытного Шахаба выпустили в конце, и он сделал разницу. Мы забили и выиграли.

Это кубковая игра. Мы понимали, что будет только один победитель в матче. Начали с молодыми игроками, потом добавили опытных ребят из основы. И вот эта разница в конце сказалась. План такой был.

Против нас играла сильная команда. В чемпионате мы здесь 1:1 сыграли. Даже отскочили, можно так сказать, хотя у нас был очень хороший момент. Но это была прошлая игра. Понимали, что быстрый гол может все поменять, но он не случился. Мы вышли вперед в дополнительное время. Они больше рисковали, мы выбежали в контратаку и второй гол забили. Любую команду трудно обыгрывать – всегда надо ломать, подстраиваться и свою линию гнуть.

Не закономерная, но заслуженная победа. Хотелось бы назвать ее «на классе», но не думаю. У соперников был хороший момент, они попали в штангу. Сыграли на 0 и выиграли. Жалко, что провели 120 минут, а не 90, но что делать? Зато едем с хорошим настроением домой».