Клуж-Напока. Стала известна соперница Калининой по четвертьфиналу

Стала известна соперница Ангелины Калининой по четвертьфиналу турнира WTA в Клуж-Напоке (Румыния). Ею стала 14-я ракетка мира и второй номер посева турнира, Анетт Контавейт.
Эстонка сегодня во втором раунде в двух сетах обыграла бельгийку Элисон ван Эйтванк – 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час и 10 минут.
2-й раунд
Элисон ван Эйтванк (Бельгия) – Анетт Контавейт (Эстония, 2) – 3:6, 4:6
Вчера Калинина во втором раунде обыграла Анну-Лену Фридзам.
Источник — Sport.ua
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