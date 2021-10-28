Клуж-Напока. Стала известна соперница Калининой по четвертьфиналу

Украинка сыграет с Анетт Контавейт

  • 28.10.2021 21:14
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Клуж-Напока. Стала известна соперница Калининой по четвертьфиналу
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анетт Контавейт

Стала известна соперница Ангелины Калининой по четвертьфиналу турнира WTA в Клуж-Напоке (Румыния). Ею стала 14-я ракетка мира и второй номер посева турнира, Анетт Контавейт.

Эстонка сегодня во втором раунде в двух сетах обыграла бельгийку Элисон ван Эйтванк – 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час и 10 минут.

2-й раунд

Элисон ван Эйтванк (Бельгия) – Анетт Контавейт (Эстония, 2) – 3:6, 4:6

Вчера Калинина во втором раунде обыграла Анну-Лену Фридзам.

Источник — Sport.ua

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