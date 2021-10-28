ВИДЕО. Мизюк вывел Металлист вперед в матче Кубка Украины против Колоса

28 октября в 19:30 в Харькове проходит матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором играют «Металлист» и «Колос».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Хозяева поля вышли вперед на 20-й минуте игры. Отличился Александр Мизюк.
ГОЛ! 1:0. Александр Мизюк, 20 мин.
Видеообзор первого тайма.
Источник — Sport.ua
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