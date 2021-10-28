ВИДЕО. Мизюк вывел Металлист вперед в матче Кубка Украины против Колоса

28 октября в Харькове проходит поединок 1/8 финала Кубка Украины

  • 28.10.2021 20:25
  • 2669 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Мизюк вывел Металлист вперед в матче Кубка Украины против Колоса
© ФК Металлист Харьков. Александр Мизюк

28 октября в 19:30 в Харькове проходит матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором играют «Металлист» и «Колос».

Хозяева поля вышли вперед на 20-й минуте игры. Отличился Александр Мизюк.

ГОЛ! 1:0. Александр Мизюк, 20 мин.

Видеообзор первого тайма.

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vlad Rasevski
    Vlad Rasevski, 28.10.2021 20:31
    0
    Браво земляче, так Сашко тримати- Борівщина за Металіст!!!@@@
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