Богдан БУТКО: «Хочу продолжать карьеру»

Бывший защитник «Шахтера» Богдан Бутко, который летом стал свободным агентом, заявил, что не планирует завершать карьеру:
«Поскольку летнее трансферное окно закрылось, занимался другими семейными вопросами. Интересные мне клубы успели укомплектоваться. Не сильно даже форму поддерживал. Но это не проблема.
Думаю, ближе к зимнему антракту, когда откроется трансферное окно, буду заниматься вопросом дальнейшего трудоустройства. Думаю, много времени набрать форму мне не понадобится. Этот вопрос быстро решается на сборах. Хочу продолжать карьеру».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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