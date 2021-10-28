Богдан БУТКО: «Хочу продолжать карьеру»

Экс-защитник «Шахтера» - о своем будущем

  • 28.10.2021 20:06
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Богдан БУТКО: «Хочу продолжать карьеру»
© ФК Шахтер Донецк. Богдан Бутко

Бывший защитник «Шахтера» Богдан Бутко, который летом стал свободным агентом, заявил, что не планирует завершать карьеру:

«Поскольку летнее трансферное окно закрылось, занимался другими семейными вопросами. Интересные мне клубы успели укомплектоваться. Не сильно даже форму поддерживал. Но это не проблема.

Думаю, ближе к зимнему антракту, когда откроется трансферное окно, буду заниматься вопросом дальнейшего трудоустройства. Думаю, много времени набрать форму мне не понадобится. Этот вопрос быстро решается на сборах. Хочу продолжать карьеру».

Источник — Meta-ratings.com.ua

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