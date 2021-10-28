Богдан БУТКО: «Хочу продолжать карьеру»

Бывший защитник «Шахтера» Богдан Бутко, который летом стал свободным агентом, заявил, что не планирует завершать карьеру:

«Поскольку летнее трансферное окно закрылось, занимался другими семейными вопросами. Интересные мне клубы успели укомплектоваться. Не сильно даже форму поддерживал. Но это не проблема.

Думаю, ближе к зимнему антракту, когда откроется трансферное окно, буду заниматься вопросом дальнейшего трудоустройства. Думаю, много времени набрать форму мне не понадобится. Этот вопрос быстро решается на сборах. Хочу продолжать карьеру».