Фанаты Динамо признали Вербича лучшим игроком матча с Мариуполем

После каждой официальной игры «Динамо» в официальном клубном Telegram-канале проводится голосование за лучшего игрока матча. Такой опрос проходил и после поединка 1/8 финала Кубка Украины против «Мариуполя», который завершился победой киевлян со счетом 2:1.

В опросе приняли участие более 2,2 тысячи респондентов. По его итогам наибольшее количество голосов набрал Беньямин Вербич – 45%.

Словенец открыл счет во встрече, забив на 16-й минуте встречи, а затем на 34-й ассистировал на Артема Шабанова.

Второе место занял полузащитник Николай Шапаренко, набравший 37% голосов, а третьим стал защитник Илья Забарный, в активе которого 8%.