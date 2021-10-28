Беседин рассказал, кого из игроков Динамо взял бы на Что? Где? Когда?

Денис Беседин рассказал, кого из партнеров по команде взял бы на интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?».

«Гарик – Денис Гармаш будет капитаном. Он сразу будет руку поднимать, а потом сидеть и думать, что же ответить. Наверное, капитана нашего взял бы – Сидора. Забарный поможет в этой игре. Мне там делать нечего. Хотя иногда у меня умные мысли и проскакивают. Может, я бы и выстрелил там»,- сказал Беседин на ютуб-канале Отдушивдушу.

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