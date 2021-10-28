Беседин рассказал, кого из игроков Динамо взял бы на Что? Где? Когда?

Форвард «Динамо» - о партнерах по команде

  • 28.10.2021 17:41
  • 901 просмотр
  • 4 комментария
Беседин рассказал, кого из игроков Динамо взял бы на Что? Где? Когда?
© Getty Images/Global Images Ukraine

Денис Беседин рассказал, кого из партнеров по команде взял бы на интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?».

«Гарик – Денис Гармаш будет капитаном. Он сразу будет руку поднимать, а потом сидеть и думать, что же ответить. Наверное, капитана нашего взял бы – Сидора. Забарный поможет в этой игре. Мне там делать нечего. Хотя иногда у меня умные мысли и проскакивают. Может, я бы и выстрелил там»,- сказал Беседин на ютуб-канале Отдушивдушу.

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Источник — Отдушивдушу

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Trollface
    Trollface, 28.10.2021 18:07
    0
    У Беседина иногда умные мысли проскакивают. Жесть!
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    Vbolivalnyk-Peter
    Vbolivalnyk-Peter, 28.10.2021 18:03
    0
    Дивишся на обличчя названих гравців і розумієш - Одні інтелектуали. Один краще іншого... На полі вони теж в що? Де? Коли? постійно грають таке враження. У них постійно виникають запитання що, де і коли робити з м'ячем...
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    belerilf1
    belerilf1, 28.10.2021 18:00
    -1
    норм гармаша подколол
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    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 28.10.2021 18:05
    -3
    Взял бы тупорылую Фаньку- алкоголичку: чисто поприкалываться от даунёнки
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