Артем БЕСЕДИН: «Петраков хорошо чувствует людей»

Форвард сборной Украины и «Динамо» - об Александре Петракове

  • 28.10.2021 17:18
  • 982 просмотра
  • 2 комментария
Артем БЕСЕДИН: «Петраков хорошо чувствует людей»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Беседин

Артем Беседин высказал мнение о наставнике сборной Украины.

«Я его давно знаю, мы вместе работали. Он видит, кто как мыслит, кто как думает, кто какой человек. Он хорошо чувствует людей. Это очень немаловажно. Плюс он хороший специалист, который много лет проработал в футболе. Все это в сумме дает такой результат.

Он все делает по максимуму. Помню, я был с ним на чемпионате мира, когда мы с Витей Коваленко играли за 1995-й год. Если бы мы тогда прошли Сенегал, то, думаю, тоже бы играли в финале чемпионата мира. Я еще тогда подумал, что Петраков выиграет либо чемпионат мира, либо чемпионат Европы», - сказал Беседин на ютуб-канале Отдушивдушу.

Источник — Отдушивдушу

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    belerilf1
    belerilf1, 28.10.2021 18:35
    0
    если ты хорошо что-то чувствуешь, это необязательно что ты адекватно реагируешь на то что чувствуешь.
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 28.10.2021 17:54
    -2
    иногда это может мешать, хорошо чувствовать людей.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности