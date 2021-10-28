Артем БЕСЕДИН: «Петраков хорошо чувствует людей»

Артем Беседин высказал мнение о наставнике сборной Украины.

«Я его давно знаю, мы вместе работали. Он видит, кто как мыслит, кто как думает, кто какой человек. Он хорошо чувствует людей. Это очень немаловажно. Плюс он хороший специалист, который много лет проработал в футболе. Все это в сумме дает такой результат.

Он все делает по максимуму. Помню, я был с ним на чемпионате мира, когда мы с Витей Коваленко играли за 1995-й год. Если бы мы тогда прошли Сенегал, то, думаю, тоже бы играли в финале чемпионата мира. Я еще тогда подумал, что Петраков выиграет либо чемпионат мира, либо чемпионат Европы», - сказал Беседин на ютуб-канале Отдушивдушу.