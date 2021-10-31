В воскресенье, 31 октября, состоится матч 11 тура чемпионата Италии, в котором «Рома» примет «Милан».
Поединок пройдет в Риме на «Стадио Олимпико». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Рома – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
В прямом эфире поединок можно посмотреть на видеосервисе MEGOGO.
Источник — Sport.ua
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