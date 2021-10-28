Игорь КОСТЮК: «Если ты не забиваешь, то забивают тебе»

Старший тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк прокомментировал выездное поражение от Мариуполя (0:1) в рамках юношеского чемпионата Украины.

– Есть негласное правило футбола – если ты не забиваешь, то забивают тебе. У соперника было два момента в первом тайме, один из которых они воплотили в гол, у нас же было множество возможностей, ни одну из которых мы не реализовали. Из этого и состоит игра. Если бы мы забили первыми, все сложилось бы по-другому. Подвела реализация плюс мы просили играть больше через фланги, но не было завершения. Это и привело к такому результату.

– Сразу после гола в ворота Моргуна вы высказали претензии Вивчаренко…

– Нельзя терять мяч после того, как мы его перехватываем у собственных ворот. В итоге мы пропустили быструю атаку, к которой не были готовы. Плюс защитники должны выдвигаться и не давать бить по воротам. Нападающий «Мариуполя» хорошо пробил – и забил гол.

– У нашей команды было очень много моментов, но, наверное, нужно выделить вратаря соперников?

– Да, голкипер соперников поймал кураж, отразил все, что можно было.

– В Юношеской Лиге УЕФА, где команды и сами играют, и сопернику дают, «Динамо» демонстрирует свои лучшие качества. В чемпионате Украины все по-другому?

– Мы видели наше тотальное преимущество на протяжении всего матча, создали множество моментов, но не смогли их реализовать. Мы видим, как в чемпионате Украины все соперники настраиваются на матчи с нами максимально, поскольку понимают силу нашей команды. Но, в матчах внутреннего первенства мы должны преодолевать психологический барьер. И если «Днепр-1» в Киеве удалось обыграть, то здесь, к сожалению, нет. Плюс качество поля не позволяло доставлять мячи в те зоны, где должны были развиваться наши атаки.

– Сегодня не хватала Диалло?

– В этой игре нам не могли помочь два фланговых игрока – Волошин пропускал ее из-за дисквалификации, а у Диалло микроповреждение. Самбу решили поберечь перед важной игрой с «Барселоной». Эти игроки, конечно, добавляют нашим действиям в атаке и креативности, и скорости. Но есть игроки ротации, которые должны составлять конкуренцию.

– Есть ли у вас претензии к форвардам в плане реализации?

– Сегодня у них были моменты, но они их не воплотили в забитый мяч. Плюс есть претензии по поводу того, что они не находятся в той точке, где должны находиться для завершения атак. На каждой тренировке просим, ​​но они не всегда успевают закрывать свою зону.