Это не Лига УЕФА. Динамо U-19 проиграло Мариуполю в юношеском чемпионате

«Динамо» U-19 в матче 13-го тура юношеского чемпионата Украины уступило «Мариуполю» U-19 со счетом 0:1.

Для команды Игоря Костюка это второе поражение в четырех последних турах. За этот отрезок киевляне победили лишь один раз. При этом в Юношеской Лиге УЕФА «Динамо» уверенно лидирует в группе с «Баварией», «Барселоной» и «Бенфикой».

В таблице «Шахтер» U-19 лидирует, опережая киевлян на 2 очка при матче в запасе.

По итогам тура «Динамо» могут догнать юношеские команды «Металлиста-1925» и «Ворсклы».

Чемпионат U-19. 13-й тур

Мариуполь – Динамо – 1:0

Гол: Плакса, 3

«Мариуполь»: Жук - Поталов, Босанчич (Химичев, 46), Саенко, Недес (к), Кошкош, Плакса, Хромей, Филонов (Козицкий, 46; Фурсенко, 89), Махиня, Савин (Радченко, 75)

«Динамо»: Моргун - Бенедюк, Боль, Дячук, Вивчаренко - Бражко (Горбач, 79), Яцык (к), Царенко, Малыш (Скрипник, 71), Близниченко (Шулянский, 67) - Попов