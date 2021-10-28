Это не Лига УЕФА. Динамо U-19 проиграло Мариуполю в юношеском чемпионате

«Динамо» U-19 в матче 13-го тура юношеского чемпионата Украины уступило «Мариуполю» U-19 со счетом 0:1.
Для команды Игоря Костюка это второе поражение в четырех последних турах. За этот отрезок киевляне победили лишь один раз. При этом в Юношеской Лиге УЕФА «Динамо» уверенно лидирует в группе с «Баварией», «Барселоной» и «Бенфикой».
В таблице «Шахтер» U-19 лидирует, опережая киевлян на 2 очка при матче в запасе.
По итогам тура «Динамо» могут догнать юношеские команды «Металлиста-1925» и «Ворсклы».
Чемпионат U-19. 13-й тур
Мариуполь – Динамо – 1:0
Гол: Плакса, 3
«Мариуполь»: Жук - Поталов, Босанчич (Химичев, 46), Саенко, Недес (к), Кошкош, Плакса, Хромей, Филонов (Козицкий, 46; Фурсенко, 89), Махиня, Савин (Радченко, 75)
«Динамо»: Моргун - Бенедюк, Боль, Дячук, Вивчаренко - Бражко (Горбач, 79), Яцык (к), Царенко, Малыш (Скрипник, 71), Близниченко (Шулянский, 67) - Попов
Источник — Sport.ua
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как вообще можно поднимать вопрос о популярности ДК и шахтера, там же пропасть в разнице в пользу команды их Киева
Да и главная команда проиграет на выходных марику
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как вообще можно поднимать вопрос о популярности ДК и шахтера, там же пропасть в разнице в пользу команды их Киева
Да и главная команда проиграет на выходных марику
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