Это не Лига УЕФА. Динамо U-19 проиграло Мариуполю в юношеском чемпионате

У команды Костюка проблемы в чемпионате Украины

  • 28.10.2021 15:50
  • 1557 просмотров
  • 10 комментариев
Это не Лига УЕФА. Динамо U-19 проиграло Мариуполю в юношеском чемпионате
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» U-19 в матче 13-го тура юношеского чемпионата Украины уступило «Мариуполю» U-19 со счетом 0:1.

Для команды Игоря Костюка это второе поражение в четырех последних турах. За этот отрезок киевляне победили лишь один раз. При этом в Юношеской Лиге УЕФА «Динамо» уверенно лидирует в группе с «Баварией», «Барселоной» и «Бенфикой».

В таблице «Шахтер» U-19 лидирует, опережая киевлян на 2 очка при матче в запасе.

По итогам тура «Динамо» могут догнать юношеские команды «Металлиста-1925» и «Ворсклы».

Чемпионат U-19. 13-й тур

Мариуполь – Динамо – 1:0
Гол: Плакса, 3

«Мариуполь»: Жук - Поталов, Босанчич (Химичев, 46), Саенко, Недес (к), Кошкош, Плакса, Хромей, Филонов (Козицкий, 46; Фурсенко, 89), Махиня, Савин (Радченко, 75)

«Динамо»: Моргун - Бенедюк, Боль, Дячук, Вивчаренко - Бражко (Горбач, 79), Яцык (к), Царенко, Малыш (Скрипник, 71), Близниченко (Шулянский, 67) - Попов

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 28.10.2021 16:31
    +4
    -smart--Forever, 28.10.2021 16:28
    Фанька, представь своими тухлыми и пропитыми мозгами, что многие люди заняты важными делами и нет возможности посмотреть в прямом эфире матчи. Это -же тебя твоя жена несенючка освободила от работы ради дежурства 24\7на спорт.юа за миску похлёбки и стакан бормотухи
    какими ты делами занят ?
    Ссылка
    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 28.10.2021 16:14 (изменен)
    +4
    -smart--Forever, 28.10.2021 16:08
    Молодёжка голубозадых знатно обо ср алась. Им по этому поводу Ринат выслал фуру туалетной бумаги
    этот смешной ДНРовский алкоголик, даже матчи основного шахтера не смотрит, а когда его уличают в этом, начинает блеять " я в записи ПАСМТАРЮ" , зато на матче ДЕТЕЙ Динамо, он дежурит с начала и до конца
    ---
    как вообще можно поднимать вопрос о популярности ДК и шахтера, там же пропасть в разнице в пользу команды их Киева
    Ссылка
    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 28.10.2021 16:56
    0
    -smart--Forever, 28.10.2021 16:33
    Алконавт, это не твоё свинячье дело
    что и требовалось доказать, делами он занят, крышки от пива из кармана в карман перекладываешь, деловой ?
    Ссылка
    DK1961
    DK1961, 28.10.2021 16:03
    0
    M∆X, 28.10.2021 15:53
    уровенЬ да
    Да и главная команда проиграет на выходных марику
    Опять санитары не уследили? При слове "Динамо" у тебя сразу пена изо рта идёт или вначале головой об стену бьёшься?
    Ссылка
    Бугор1
    Бугор1, 28.10.2021 16:03 (изменен)
    -3
    Отличное поколение подрастает у ДИНАМЭ
    Ссылка
    Злий Глобинець
    Злий Глобинець, 28.10.2021 16:48
    -4
    Ну так, краща ж академія в Україні, йопт... Та що там в Україні, у всій Галактиці, мля
    Ссылка
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 28.10.2021 16:28
    -5
    Funny_____Cat, 28.10.2021 16:14
    этот смешной ДНРовский алкоголик, даже матчи основного шахтера не смотрит, а когда его уличают в этом, начинает блеять " я в записи ПАСМТАРЮ" , зато на матче ДЕТЕЙ Динамо, он дежурит с начала и до конца
    ---
    как вообще можно поднимать вопрос о популярности ДК и шахтера, там же пропасть в разнице в пользу команды их Киева
    Фанька, представь своими тухлыми и пропитыми мозгами, что многие люди заняты важными делами и нет возможности посмотреть в прямом эфире матчи. Это -же тебя твоя жена несенючка освободила от работы ради дежурства 24\7на спорт.юа за миску похлёбки и стакан бормотухи
    Ссылка
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 28.10.2021 16:33
    -6
    Funny_____Cat, 28.10.2021 16:31
    какими ты делами занят ?
    Алконавт, это не твоё свинячье дело
    Ссылка
    M∆X
    online
    M∆X, 28.10.2021 15:53
    -6
    уровенЬ да
    Да и главная команда проиграет на выходных марику
    Ссылка
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 28.10.2021 16:08 (изменен)
    -7
    Молодёжка голубозадых знатно обо ср алась. Им по этому поводу Ринат выслал фуру туалетной бумаги
    Ссылка
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