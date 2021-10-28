Желание Марты – закон. Следующей соперницей Костюк станет Радукану

Украинка проверит свои силы в матче против чемпионки US Open

  • 28.10.2021 17:08
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  • 1 комментарий
Желание Марты – закон. Следующей соперницей Костюк станет Радукану
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Британская теннисистка Эмма Радукану (№23 WTA) обыграла румынку Ану Богдан (№106 WTA) в 1/4 финала турнира WTA 250 в Клуж-Напоке.
 
В полуфинале действующая чемпионки US Open сразится против Марты Костюк (№55 WTA) из Украины. 
 
Клуж-Напока. 1/4 финала
Эмма Радукану (Великобритания) – Ана Богдан (Румыния) – 6:3, 6:4
 
Ранее Костюк и Радукану между собой не играли.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    Sashamar
    Sashamar, 28.10.2021 17:35
    0
    Фактично це буде битва за лідерство в поколінні тінейджерів. Хто найсильніша? Радукану попри Шолом ще треба стверджуватися. Гофф, Фернандес поруч. Чи все ж таки нагадає про себе Марта, яка почала раніше за інших, але потім загальмувала і пропустила поперед себе купу народу. Вище за неї з'явилися Таусон, тепер ще й колумбійка.
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