Желание Марты – закон. Следующей соперницей Костюк станет Радукану

Британская теннисистка Эмма Радукану (№23 WTA) обыграла румынку Ану Богдан (№106 WTA) в 1/4 финала турнира WTA 250 в Клуж-Напоке.
В полуфинале действующая чемпионки US Open сразится против Марты Костюк (№55 WTA) из Украины.
Клуж-Напока. 1/4 финала
Эмма Радукану (Великобритания) – Ана Богдан (Румыния) – 6:3, 6:4
Ранее Костюк и Радукану между собой не играли.
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Источник — Sport.ua
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