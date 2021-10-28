Марта КОСТЮК: «В четвертьфинале хочу сыграть против Радукану»

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира WTA250 в Клуж-Напоке. Там Марте хотелось бы сразиться с Эммой Радукану, которая сенсационно выиграла US Open.

«В следующем матче я бы очень хотела сыграть с Эммой Радукану в четвертьфинале. Мы одного возраста, но, мне кажется, никогда друг с другом не играли. Я играю в теннис ради таких матчей. Думаю, что в будущем мы часто будем встречаться с ней на корте. Я также знаю и Ану Богдан».

«Я жду, что у них получится классный матч, поэтому обе немного устанут перед нашим поединком (смеется)», - сказала Костюк.

Позже стало известно, что Радукану выиграла свой матч у Богдан и сыграет против Костюк.