Марта КОСТЮК: «В четвертьфинале хочу сыграть против Радукану»

Украинка вышла в 1/4 финала турнира в Румынии

  • 28.10.2021 16:53
  • 436 просмотров
  • 1 комментарий
Марта КОСТЮК: «В четвертьфинале хочу сыграть против Радукану»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира WTA250 в Клуж-Напоке. Там Марте хотелось бы сразиться с Эммой Радукану, которая сенсационно выиграла US Open.

«В следующем матче я бы очень хотела сыграть с Эммой Радукану в четвертьфинале. Мы одного возраста, но, мне кажется, никогда друг с другом не играли. Я играю в теннис ради таких матчей. Думаю, что в будущем мы часто будем встречаться с ней на корте. Я также знаю и Ану Богдан».

«Я жду, что у них получится классный матч, поэтому обе немного устанут перед нашим поединком (смеется)», - сказала Костюк.

Позже стало известно, что Радукану выиграла свой матч у Богдан и сыграет против Костюк.

Источник — Большой теннис Украины

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    online
    alefteev77, 28.10.2021 17:12
    0
    Сподіваюсь Марта уважно перегляне та проаналізує матч між Радукану та Богдан (сильні та слабкі сторони кожної з можливих суперниць).
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