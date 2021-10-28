Киченок и Костюк завершили борьбу в парном разряде на турнире в Румынии

Украинки не сумели пробиться в полуфинал

  • 28.10.2021 16:34
  • 320 просмотров
  • 1 комментарий
Киченок и Костюк завершили борьбу в парном разряде на турнире в Румынии
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк и Людмила Киченок

Украинские теннисистки Марта Костюк и Людмила Киченок завершили борьбу в парном разряде на турнире WTA 250 в Румынии.
 
В матче 1/4 финала круга украинки проиграли тандему Натела Дзаламидзе / Кайя Юван (Россия / Словения).
 
Клуж-Напока. 1/4 финала парного разряда
Марта Костюк / Людмила Киченок – Натела Дзаламидзе / Кайя Юван – 4:6, 6:3, 7-10
 
Отметим, что Костюк продолжает борьбу в одиночном разряде.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    online
    Spectra, 28.10.2021 16:39 (изменен)
    -1
    Люда и Надя это недорозумение нашего парного тенниса если чесно не знаю за счёт чего держутся в топ-50, надеюсь в сборной будет пара Даяна/Марта!
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