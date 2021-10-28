Киченок и Костюк завершили борьбу в парном разряде на турнире в Румынии

Украинские теннисистки Марта Костюк и Людмила Киченок завершили борьбу в парном разряде на турнире WTA 250 в Румынии.
В матче 1/4 финала круга украинки проиграли тандему Натела Дзаламидзе / Кайя Юван (Россия / Словения).
Клуж-Напока. 1/4 финала парного разряда
Марта Костюк / Людмила Киченок – Натела Дзаламидзе / Кайя Юван – 4:6, 6:3, 7-10
Отметим, что Костюк продолжает борьбу в одиночном разряде.
Источник — Sport.ua
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