Томас МЮЛЛЕР: «Ко мне до сих пор не вернулся дар речи»

32-летний немецкий форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал неожиданный разгром от «Боруссии» из Менхенгладбаха (0:5) в поединке 1/16 финала Кубка Германии.

«Ко мне до сих пор не вернулся дар речи после этого матча. Это определенно было не «по-баварски» — мы должны извиниться перед нашими фанатами и болельщиками. Тем не менее, мы должны отнестись к этому как можно более профессионально и выбросить из головы весь этот негатив до субботы. Поздравляю «Боруссию», — написал Мюллер после матча.