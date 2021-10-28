Томас МЮЛЛЕР: «Ко мне до сих пор не вернулся дар речи»

Нападающий «Баварии» разочарован разгромом от «Боруссии» из Менхенгладбаха (0:5)

  • 28.10.2021 16:05
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Томас МЮЛЛЕР: «Ко мне до сих пор не вернулся дар речи»
© Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний немецкий форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал неожиданный разгром от «Боруссии» из Менхенгладбаха (0:5) в поединке 1/16 финала Кубка Германии.

«Ко мне до сих пор не вернулся дар речи после этого матча. Это определенно было не «по-баварски» — мы должны извиниться перед нашими фанатами и болельщиками. Тем не менее, мы должны отнестись к этому как можно более профессионально и выбросить из головы весь этот негатив до субботы. Поздравляю «Боруссию», — написал Мюллер после матча.

Источник — Instagram

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