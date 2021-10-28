Сергей КОВАЛЕЦ: «Пора закрыть тему с Малиновским»

Специалист поделился мнением о вызове хавбека «Аталанты» в сборную Украины

  • 28.10.2021 15:52
  • 749 просмотров
  • 2 комментария
Сергей КОВАЛЕЦ: «Пора закрыть тему с Малиновским»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Сергей Ковалец прокомментировал вызов 28-летнего полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского на ноябрьские матчи сборной Украины.

«Опять же, я уже говорил, что невызов Руслана на октябрьский сбор был обусловлен решением наставника. Критиковать всегда легче, но пора закрыть эту тему. Малиновский в сборной, нас ждет финал, поэтому с надеждой ждем 16 ноября», — отметил Ковалец.

11 ноября Украина дома проведет товарищеский матч с Болгарией. 16 ноября Украина на выезде сыграет с Боснией и Герцеговиной в рамках последнего матча отбора на ЧМ-2022.

Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    GELO88
    GELO88, 28.10.2021 16:20
    -1
    в игре против Сампдоры Малиновский
    полный ноль, куда его брать
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    belerilf1
    belerilf1, 28.10.2021 16:13
    -1
    надо у всех экспертов опросить надо ли закрывать тему с малиновским
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