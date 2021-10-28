Сергей КОВАЛЕЦ: «Пора закрыть тему с Малиновским»

Известный украинский тренер Сергей Ковалец прокомментировал вызов 28-летнего полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского на ноябрьские матчи сборной Украины.

«Опять же, я уже говорил, что невызов Руслана на октябрьский сбор был обусловлен решением наставника. Критиковать всегда легче, но пора закрыть эту тему. Малиновский в сборной, нас ждет финал, поэтому с надеждой ждем 16 ноября», — отметил Ковалец.

11 ноября Украина дома проведет товарищеский матч с Болгарией. 16 ноября Украина на выезде сыграет с Боснией и Герцеговиной в рамках последнего матча отбора на ЧМ-2022.