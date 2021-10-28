Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Тете не должен думать, что он делает достаточно»

Наставник «Шахтера» – о лидере команды

  • 28.10.2021 14:18
  • 1017 просмотров
  • 20 комментариев
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Тете не должен думать, что он делает достаточно»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о недостатке эффективности в первом тайме игры с «Черноморцем» (3:0), молодых футболистах, чести, прогрессе и травме Педриньо.

– Роберто, мы увидели два разных тайма. В первом «Шахтер» доминировал, но не смог забить, «Черноморец» неплохо оборонялся. Во втором вы также доминировали, но забили три гола. Как оцените игру команды?
– Могли бы сыграть более эффективно в первом тайме. Мы не можем забивать во втором тайме первый гол – должны делать это заранее. Тете, Маркос, Судаков очень молоды, Фернандо, Соломон, Корниенко и Конопля тоже – 1999 года рождения. Это нормально, что у них еще нет стопроцентной футбольной злости, хотя есть грандиозный талант. Мы должны все вместе улучшаться. Может быть, это один из наших минусов, который необходимо исправить. И в первом, и во втором таймах мы показали хороший футбол.
 
– Тете поучаствовал в двух голах: сначала отдал голевую передачу на Фернандо, потом – великолепный пас на Исмаили, который продолжил на Маркоса Антонио. Как оцените игру Тете и в целом действия в атаке во втором тайме?
– Тете – футболист, которого я считаю ключевым. Однако я хочу, чтобы каждый матч он играл именно так. Моя цель – побеждать в любом поединке и поднимать трофеи, но еще и улучшить индивидуально всех игроков, особенно молодых. Поэтому Тете не должен думать, что он делает достаточно. Он должен стараться в каждом матче быть ключевым. Если он продолжит работать именно так, у него будет еще один большой друг в виде меня. А если по-другому… Играть в «Шахтере» должно быть большой честью для всех футболистов, для тренера. Все вместе мы должны защищать этот клуб.
 
– На ваш взгляд, как замены повлияли на ход поединка?
– Додо и Исмаили сыграли очень хорошо, хотя это не говорит о том, что Конопля и Корниенко – плохо. Но, конечно, уровень в этом моменте другой.
 
– Расскажите о кадровой ситуации. Какие проблемы есть у команды перед матчами с «Десной» и «Реалом»?
– В общей группе снова будут Степаненко, Матвиенко и Бондарь. Педриньо не будет три недели. Мы стараемся играть наилучшим образом даже без Педриньо и Траоре – они для нас ключевые футболисты, которых мы купили в трансферное окно. К сожалению, сейчас их не будет, однако у нас достаточно сильная команда, чтобы найти другие варианты, как играть.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 28.10.2021 15:25
    +5
    Funny_____Cat, 28.10.2021 15:24
    То есть амбиций у вас нету ? Главное отбить наворованное ахметом?
    Ты акк себе новый создала? А деньги честно заработанные клубом, не все же их тратят на казино в Монако, это делают разные кипрские автобусники.
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 28.10.2021 15:22
    +5
    Alex86 1, 28.10.2021 15:12
    На тоненьком, хоть это уже и не важно, вряд ли у през. их амбиции на этом закончились бы + вложения не копеечные были
    ты спросил про результаты, а не как их добились. попадание в ЛЧ это уже большие деньги, которыми покрыли часть суммы трансферов.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 28.10.2021 15:26
    +4
    Alex86 1, 28.10.2021 15:26
    К слову действительно неплохой нап, за малые $ как по нынешним временам
    Неплохой это мягко сказано)
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 28.10.2021 15:23
    +4
    belerilf1, 28.10.2021 15:22
    ты спросил про результаты, а не как их добились. попадание в ЛЧ это уже большие деньги, которыми покрыли часть суммы трансферов.
    А что с результатами не так, если не брать матч с Шерифом?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 28.10.2021 15:21
    +3
    Alex86 1, 28.10.2021 15:19
    Не ну если так глядеть так еще и пару игроков неплохих взяли которые остались, 1 правда с травмой, но явно все ожидали куда большего от клуба
    Да это понятно, Траоре очень сильно не хватает.
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 28.10.2021 15:11
    +3
    Alex86 1, 28.10.2021 15:07
    А как же результаты в еврокубках?
    а что результаты в еврокубках, прошли бельгийцев, прошли Монако.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 28.10.2021 15:06
    +3
    Роберто х не скажет.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 28.10.2021 15:28
    +2
    Alex86 1, 28.10.2021 15:27
    Ну учитывая нового тренера, которого так восхваляли и дали не мало и за него и ему $, да трансферы, то явно что-то более чем ноль забитых от остро атакующей команды и 1 очка пока что
    Всему своё время.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 28.10.2021 15:13
    +2
    Alex86 1, 28.10.2021 15:07
    А как же результаты в еврокубках?
    Главное деньги отбили и уже норм.
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 28.10.2021 15:30
    +1
    Alex86 1, 28.10.2021 15:27
    Ну учитывая нового тренера, которого так восхваляли и дали не мало и за него и ему $, да трансферы, то явно что-то более чем ноль забитых от остро атакующей команды и 1 очка пока что
    как уже было ранее сказано он вывел команду в групповой этап, это тоже надо брать в расчёт. уверен от него никто не требовал обязательного выхода в ЛЧ, но он сделал это.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 28.10.2021 15:29
    +1
    Alex86 1, 28.10.2021 15:29
    поглядим конечно
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 28.10.2021 15:34
    0
    belerilf1, 28.10.2021 15:30
    как уже было ранее сказано он вывел команду в групповой этап, это тоже надо брать в расчёт. уверен от него никто не требовал обязательного выхода в ЛЧ, но он сделал это.
    Вот как раз, полагаю, это от него скорее всего и требовали как минимум, но это уже детальнее могут сказать кто следил за перипетиями всеми
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 28.10.2021 15:29
    0
    Face Control, 28.10.2021 15:28
    Всему своё время.
    поглядим конечно
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 28.10.2021 15:26
    0
    Face Control, 28.10.2021 15:21
    Да это понятно, Траоре очень сильно не хватает.
    К слову действительно неплохой нап, за малые $ как по нынешним временам
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 28.10.2021 15:19
    -2
    Face Control, 28.10.2021 15:13
    Главное деньги отбили и уже норм.
    Не ну если так глядеть так еще и пару игроков неплохих взяли которые остались, 1 правда с травмой, но явно все ожидали куда большего от клуба
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 28.10.2021 15:12
    -2
    belerilf1, 28.10.2021 15:11
    а что результаты в еврокубках, прошли бельгийцев, прошли Монако.
    На тоненьком, хоть это уже и не важно, вряд ли у през. их амбиции на этом закончились бы + вложения не копеечные были
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 28.10.2021 15:07
    -2
    Face Control, 28.10.2021 15:06
    Роберто х не скажет.
    А как же результаты в еврокубках?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 28.10.2021 15:27
    -3
    Face Control, 28.10.2021 15:23
    А что с результатами не так, если не брать матч с Шерифом?
    Ну учитывая нового тренера, которого так восхваляли и дали не мало и за него и ему $, да трансферы, то явно что-то более чем ноль забитых от остро атакующей команды и 1 очка пока что
    Ссылка
    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 28.10.2021 15:27
    -5
    Face Control, 28.10.2021 15:25
    Ты акк себе новый создала? А деньги честно заработанные клубом, не все же их тратят на казино в Монако, это делают разные кипрские автобусники.
    Каким образом честно заработанные ?
    Ссылка
    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 28.10.2021 15:24
    -5
    Face Control, 28.10.2021 15:13
    Главное деньги отбили и уже норм.
    То есть амбиций у вас нету ? Главное отбить наворованное ахметом?
    Ссылка
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