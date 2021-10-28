Сергей КРИВЦОВ: «После провала в ЛЧ победа над Черноморцем важна для нас»

Защитник «Шахтера» поделился мыслями о победе над одесским клубом в 1/8 финала Кубка Украины

  • 28.10.2021 14:01
  • 178 просмотров
  • 1 комментарий
Сергей КРИВЦОВ: «После провала в ЛЧ победа над Черноморцем важна для нас»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Кривцов

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов прокомментировал победу над одесским «Черноморцем» (3:0) в 1/8 финала Кубка Украины и рассказал о подготовке команды к следующему матчу

«У команды все получилось сделать правильно. Двигаемся дальше, так как это был всего лишь первый этап для нас в текущем розыгрыше.

Победа на «Черноморцем» достаточно важна для нас. После провальной игры в Лиге чемпионов, сумели обыграть «Ворсклу», также, достаточно серьезного соперника. Сегодня тоже показали хороший футбол.

Нам нужно реабилитироваться перед нашими болельщиками, показывая такую же игру и в дальнейшем», - сказал Кривцов.

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Shara
    online
    Shara, 28.10.2021 14:16
    +1
    Сравнил - победу над аутсайдером и поражение в ЛЧ...)))
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