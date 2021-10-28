Сергей КРИВЦОВ: «После провала в ЛЧ победа над Черноморцем важна для нас»

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов прокомментировал победу над одесским «Черноморцем» (3:0) в 1/8 финала Кубка Украины и рассказал о подготовке команды к следующему матчу

«У команды все получилось сделать правильно. Двигаемся дальше, так как это был всего лишь первый этап для нас в текущем розыгрыше.

Победа на «Черноморцем» достаточно важна для нас. После провальной игры в Лиге чемпионов, сумели обыграть «Ворсклу», также, достаточно серьезного соперника. Сегодня тоже показали хороший футбол.

Нам нужно реабилитироваться перед нашими болельщиками, показывая такую же игру и в дальнейшем», - сказал Кривцов.