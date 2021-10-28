Михаил СЕРГИЙЧУК: «Выходили с желанием пройти дальше, но таков наш уровень»

Нападающий ровенской команды разочарован поражением от «Ворсклы»

  • 28.10.2021 13:36
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Михаил СЕРГИЙЧУК: «Выходили с желанием пройти дальше, но таков наш уровень»
© ФК Верес. Михаил Сергийчук

Форвард ровенского «Вереса» Михаил Сергийчук прокомментировал поражение от полтавской «Ворсклы» (1:3) в матче 1/8 финала Кубка Украины.

«Выходили на эту игру с желанием пройти дальше. Но «Ворскла» – очень хорошая команда. Сегодня их мастерство победило наше желание.

У них был один шанс к перерыву – они его реализовали. А у нас было несколько хороших моментов в первом тайме – мы не забили. Таков наш уровень», - сказал Сергийчук.

Источник — ФК Верес

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