Михаил СЕРГИЙЧУК: «Выходили с желанием пройти дальше, но таков наш уровень»

Форвард ровенского «Вереса» Михаил Сергийчук прокомментировал поражение от полтавской «Ворсклы» (1:3) в матче 1/8 финала Кубка Украины.
«Выходили на эту игру с желанием пройти дальше. Но «Ворскла» – очень хорошая команда. Сегодня их мастерство победило наше желание.
У них был один шанс к перерыву – они его реализовали. А у нас было несколько хороших моментов в первом тайме – мы не забили. Таков наш уровень», - сказал Сергийчук.
Источник — ФК Верес
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.