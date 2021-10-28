Мирча Луческу провел 60-й матч на посту главного тренера Динамо

Мистер отпраздновал 60-ю викторию в Кубках Украины

  • 28.10.2021 12:42
  • 420 просмотров
  • 23 комментария
Мирча Луческу провел 60-й матч на посту главного тренера Динамо
© ФК Динамо

Кубковый поединок с «Мариуполем» (2:1) стал 60-м для Мирчи Луческу на посту главного тренера «Динамо». 38 матчей под его руководством киевляне провели в чемпионатах Украины, 16 - в еврокубках, 4 - в Кубке Украины и 2 - в Суперкубке Украины. С румынским наставником динамовцы в общей сложности 39 встреч выиграли, 11 завершили вничью, 10 проиграли (мячи 112-48). Между тем победа над азовцы оказалась 60-й для Луческу в Кубках Украины. 57 викторий он отпраздновал с «Шахтером» и 3 - с «Динамо».

А вот еще один юбилей Мистера к позитивным не отнесешь. Мяч, забитый Олегом Очеретько, стал 500-м, пропущенным украинскими подопечными румынского тренера во всех турнирах: ЧУ - 252, ЕК - 186, КУ - 46, СК - 16.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 28.10.2021 13:25
    +4
    mayakovskiy1, 28.10.2021 13:09
    ахахах))) Ничего себе. Сам Гент и Алкмар. Мощь какая)))
    Зато Генк гроза Европы , там ржавая телега чуть не родила от счастья когда проползла их
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    Умник
    online
    Умник, 28.10.2021 13:04
    +4
    Alex86 1, 28.10.2021 12:47
    Незаметно конечно, хотя еврокубки как-то не радуют совсем при его тренерстве
    Ну да не радуют.
    Пройти Гент Алкмаар без трансферов сугубо на украинцах, полностью открыть Шапаренко и Забарного, попасть в группы с юве барсой Баварией Бенфикой.
    Нужно сразу брать Ле лч ?
    А точно наш же клуб это Реал Зидана. Он 3 выиграл подряд. А Динамо позор не может.
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    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 28.10.2021 13:27
    +3
    mayakovskiy1, 28.10.2021 13:23
    Ладно, чувак ты всех разоблачил. Сдаюсь. Я все те о ком ты написал. И еще 100 аккаунтов. Бурбас платит за все это. И Палкин тоже. Скорее скринь и беги надрачивать на сенсацию
    А в час сенсация , то что донецкий колхоз имеет сброд ботов уже давно не новость , вы бы лучше так на стадион сползались , как на спорт юа , уже ж даже наливают там почти на шару , что вам ещё нужно ?
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    RomanEnakievo..
    online
    RomanEnakievo.., 28.10.2021 13:27
    +3
    mayakovskiy1, 28.10.2021 13:24
    Динамо Киев тупой колхоз с 1 чемпионством в 5 лет. Тупой колхоз который каждый год глотает у Шахты 0-3 на своем стадионе
    Ордловчанин, вот это тебя разрывает от злости. Беженец, готовься скулить, что у Динамо всего два чемпионства за шесть лет.
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    Fender
    online
    Fender, 28.10.2021 13:21
    +3
    mayakovskiy1, 28.10.2021 13:19
    Смешной. Не затягивай с лечением)) Правда.
    Это напомнило фразу наркоманскую "замолчи свой рот". Это ж надо так одно предложение превратить в три
    Ссылка
    Умник
    online
    Умник, 28.10.2021 13:18
    +3
    mayakovskiy1, 28.10.2021 13:11
    Динамо за много лет хоть с цыганом хоть без него не обыграло НИ ОДНОЙ сильной команды. Ноль. Вообще никого.
    Да вы обыграли Реал дважды.
    Я знаю. Ну почему то вот эти поражения от слабых команд у вас они какие то сильно памятные.
    Мне кажется вам нужны трансферы. Надо где то 100 млн.
    Ссылка
    Умник
    online
    Умник, 28.10.2021 13:16
    +3
    mayakovskiy1, 28.10.2021 13:09
    ахахах))) Ничего себе. Сам Гент и Алкмар. Мощь какая)))
    Ну как бы Алкмаар на тот момент вряд ли бы вы обыграли.
    Учитывая его сейчас результаты один из лидеров чемпа.
    Гент тогда был в кризисе нам повезло.
    И зачем смеяться ведь свежа память чудом проход Монако
    Ссылка
    Fender
    online
    Fender, 28.10.2021 13:13
    +3
    И тут же плекс прискакал с маяковского - а потом опять петь будет вывсевретеминявзаламали
    Ссылка
    Умник
    online
    Умник, 28.10.2021 13:29
    +2
    mayakovskiy1, 28.10.2021 13:24
    Динамо Киев тупой колхоз с 1 чемпионством в 5 лет. Тупой колхоз который каждый год глотает у Шахты 0-3 на своем стадионе
    Можно проиграть больше но стать чемпионом.
    Мы гордимся треблом.
    Вы отдельно взятой игрой.
    Каждому свое счастье. Все правильно
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    online
    RomanEnakievo.., 28.10.2021 13:21
    +2
    mayakovskiy1, 28.10.2021 13:11
    Динамо за много лет хоть с цыганом хоть без него не обыграло НИ ОДНОЙ сильной команды. Ноль. Вообще никого.
    Но Динамо Киев и не проигрывает разным Агробизнесам и Минаям.
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    online
    RomanEnakievo.., 28.10.2021 13:19
    +2
    mayakovskiy1, 28.10.2021 13:18
    Фактами. Шахта обыгрывала только за 2 года. Аталанту, Бенфику, дважды Реал, Монако, Вольфсбург.
    Любая из этих команд это другой мир на фоне клячного Алкмара. Впрочем вы на своем уровне. Гордится нечем
    Днонецкий беженец, тебя аж трясти начинает, когда ты видишь новость про Луческу. Выпей вашего народного пойла под названием бояра, может полегчает
    Ссылка
    Fender
    online
    Fender, 28.10.2021 13:16
    +2
    mayakovskiy1, 28.10.2021 13:15
    Ты мамкин шерлок?))) Или перепил бояры?
    вы как двое из ларца натрынделись и пока Давай заходи с бульбы - заждались уже. Можешь с Хоакина еще - или там все забанено до 5 династии?
    Ссылка
    Умник
    online
    Умник, 28.10.2021 13:27
    +1
    mayakovskiy1, 28.10.2021 13:20
    Когда вы последний раз обыгрывали европейский клуб выше среднего в Еврокубках? Год, название.
    Ну же пиши этих грандов)))
    Я и не напишу, ты прав.
    Меня интересует конечный результат.
    Конечный результат.
    Шахтер. 2020 год полуфинал ле Интер 5:0.
    Шахтер 2021 1/16. Рома 1:2 дома, 3:0 в гостях.
    Динамо в 1/4 проиграла будущему чемпиону Ле.
    Меня интересует команда шахтер входит в топ 50 клубов с трансферной стоимостью 180 млн.
    Регулярно выступающая в Европе.
    Где трофеи с 2009 года?
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    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 28.10.2021 12:47
    -2
    Незаметно конечно, хотя еврокубки как-то не радуют совсем при его тренерстве
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    mayakovskiy1
    mayakovskiy1, 28.10.2021 13:23
    -3
    Fender, 28.10.2021 13:21
    Это напомнило фразу наркоманскую "замолчи свой рот". Это ж надо так одно предложение превратить в три
    Ладно, чувак ты всех разоблачил. Сдаюсь. Я все те о ком ты написал. И еще 100 аккаунтов. Бурбас платит за все это. И Палкин тоже. Скорее скринь и беги надрачивать на сенсацию
    Ссылка
    mayakovskiy1
    mayakovskiy1, 28.10.2021 13:19
    -3
    Fender, 28.10.2021 13:16
    вы как двое из ларца натрынделись и пока Давай заходи с бульбы - заждались уже. Можешь с Хоакина еще - или там все забанено до 5 династии?
    Смешной. Не затягивай с лечением)) Правда.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    mayakovskiy1, 28.10.2021 13:24
    -4
    RomanEnakievo.., 28.10.2021 13:21
    Но Динамо Киев и не проигрывает разным Агробизнесам и Минаям.
    Динамо Киев тупой колхоз с 1 чемпионством в 5 лет. Тупой колхоз который каждый год глотает у Шахты 0-3 на своем стадионе
    Ссылка
    mayakovskiy1
    mayakovskiy1, 28.10.2021 13:21
    -4
    RomanEnakievo.., 28.10.2021 13:19
    Днонецкий беженец, тебя аж трясти начинает, когда ты видишь новость про Луческу. Выпей вашего народного пойла под названием бояра, может полегчает
    ахахах)) Я реально угораю когда беженка из Енакиево, которая в 14 ела с русского камаза называет кого-то беженцем))
    Почему за ДК топит такой скам?
    Ссылка
    mayakovskiy1
    mayakovskiy1, 28.10.2021 13:20
    -4
    Умник, 28.10.2021 13:18
    Да вы обыграли Реал дважды.
    Я знаю. Ну почему то вот эти поражения от слабых команд у вас они какие то сильно памятные.
    Мне кажется вам нужны трансферы. Надо где то 100 млн.
    Когда вы последний раз обыгрывали европейский клуб выше среднего в Еврокубках? Год, название.
    Ну же пиши этих грандов)))
    Ссылка
    mayakovskiy1
    mayakovskiy1, 28.10.2021 13:18
    -4
    Умник, 28.10.2021 13:16
    Ну как бы Алкмаар на тот момент вряд ли бы вы обыграли.
    Учитывая его сейчас результаты один из лидеров чемпа.
    Гент тогда был в кризисе нам повезло.
    И зачем смеяться ведь свежа память чудом проход Монако
    Фактами. Шахта обыгрывала только за 2 года. Аталанту, Бенфику, дважды Реал, Монако, Вольфсбург.
    Любая из этих команд это другой мир на фоне клячного Алкмара. Впрочем вы на своем уровне. Гордится нечем
    Ссылка
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