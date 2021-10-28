Мирча Луческу провел 60-й матч на посту главного тренера Динамо

Кубковый поединок с «Мариуполем» (2:1) стал 60-м для Мирчи Луческу на посту главного тренера «Динамо». 38 матчей под его руководством киевляне провели в чемпионатах Украины, 16 - в еврокубках, 4 - в Кубке Украины и 2 - в Суперкубке Украины. С румынским наставником динамовцы в общей сложности 39 встреч выиграли, 11 завершили вничью, 10 проиграли (мячи 112-48). Между тем победа над азовцы оказалась 60-й для Луческу в Кубках Украины. 57 викторий он отпраздновал с «Шахтером» и 3 - с «Динамо».

А вот еще один юбилей Мистера к позитивным не отнесешь. Мяч, забитый Олегом Очеретько, стал 500-м, пропущенным украинскими подопечными румынского тренера во всех турнирах: ЧУ - 252, ЕК - 186, КУ - 46, СК - 16.