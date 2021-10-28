Мирча Луческу провел 60-й матч на посту главного тренера Динамо

Кубковый поединок с «Мариуполем» (2:1) стал 60-м для Мирчи Луческу на посту главного тренера «Динамо». 38 матчей под его руководством киевляне провели в чемпионатах Украины, 16 - в еврокубках, 4 - в Кубке Украины и 2 - в Суперкубке Украины. С румынским наставником динамовцы в общей сложности 39 встреч выиграли, 11 завершили вничью, 10 проиграли (мячи 112-48). Между тем победа над азовцы оказалась 60-й для Луческу в Кубках Украины. 57 викторий он отпраздновал с «Шахтером» и 3 - с «Динамо».
А вот еще один юбилей Мистера к позитивным не отнесешь. Мяч, забитый Олегом Очеретько, стал 500-м, пропущенным украинскими подопечными румынского тренера во всех турнирах: ЧУ - 252, ЕК - 186, КУ - 46, СК - 16.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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Пройти Гент Алкмаар без трансферов сугубо на украинцах, полностью открыть Шапаренко и Забарного, попасть в группы с юве барсой Баварией Бенфикой.
Нужно сразу брать Ле лч ?
А точно наш же клуб это Реал Зидана. Он 3 выиграл подряд. А Динамо позор не может.
Я знаю. Ну почему то вот эти поражения от слабых команд у вас они какие то сильно памятные.
Мне кажется вам нужны трансферы. Надо где то 100 млн.
Учитывая его сейчас результаты один из лидеров чемпа.
Гент тогда был в кризисе нам повезло.
И зачем смеяться ведь свежа память чудом проход Монако
Мы гордимся треблом.
Вы отдельно взятой игрой.
Каждому свое счастье. Все правильно
Любая из этих команд это другой мир на фоне клячного Алкмара. Впрочем вы на своем уровне. Гордится нечем
Ну же пиши этих грандов)))
Меня интересует конечный результат.
Конечный результат.
Шахтер. 2020 год полуфинал ле Интер 5:0.
Шахтер 2021 1/16. Рома 1:2 дома, 3:0 в гостях.
Динамо в 1/4 проиграла будущему чемпиону Ле.
Меня интересует команда шахтер входит в топ 50 клубов с трансферной стоимостью 180 млн.
Регулярно выступающая в Европе.
Где трофеи с 2009 года?
Почему за ДК топит такой скам?
Я знаю. Ну почему то вот эти поражения от слабых команд у вас они какие то сильно памятные.
Мне кажется вам нужны трансферы. Надо где то 100 млн.
Ну же пиши этих грандов)))
Учитывая его сейчас результаты один из лидеров чемпа.
Гент тогда был в кризисе нам повезло.
И зачем смеяться ведь свежа память чудом проход Монако
Любая из этих команд это другой мир на фоне клячного Алкмара. Впрочем вы на своем уровне. Гордится нечем
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