Григорчук сделал базу. Солигорский Шахтер досрочно стал чемпионом Беларуси

Солигорский «Шахтер» досрочно стал чемпионом Беларуси и завоевал третий титул в своей истории.
«Шахтер» стал недосягаемым для конкурентов после победы над «Гомелем» (3:2) в перенесенном матче 15-го тура.
Отметим, что 40 из 68 очков «Шахтер» заработал, когда команду возглавлял украинский специалист Роман Григорчук, который ушел в отставку в июле.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.