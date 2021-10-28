Григорчук сделал базу. Солигорский Шахтер досрочно стал чемпионом Беларуси

Солигорский «Шахтер» досрочно стал чемпионом Беларуси и завоевал третий титул в своей истории.

«Шахтер» стал недосягаемым для конкурентов после победы над «Гомелем» (3:2) в перенесенном матче 15-го тура.

Отметим, что 40 из 68 очков «Шахтер» заработал, когда команду возглавлял украинский специалист Роман Григорчук, который ушел в отставку в июле.