Агенты хавбека Шахтера получили долг за него от Коринтианса

Спор длился более трех лет

  • 28.10.2021 11:44
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Агенты хавбека Шахтера получили долг за него от Коринтианса
© ФК Шахтар. Майкон

Руководство бразильского «Коринтианса» закрыло ряд долгов перед агентами футболистов, которые обеспечивали трансферные сделки.

В частности, «Коринтианс» погасил долг, существовавший перед агентами, которые обеспечили переход из бразильского клуба в «Шахтер» полузащитника Майкона.

Отмечалось, что долг составлял 1,692 миллиона бразильских реалов, однако в ходе переговоров «Коринтиансу» удалось снизить эту сумму до 1,48 миллионов реалов (около 230 тысяч евро). Также клуб не будет обременен выплатой пени, штрафных санкций и судебных издержек, так как спор был разрешен полюбовно.

Напомним, Майкон перешел в «Шахтер» летом 2018 года за 6,6 миллионов евро.

Источник — UOL Esporte

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