Коринтианс не рассчитался с агентами за трансфер Майкона в Шахтер

«Коринтианс» пытается избежать блокировки счетов из-за имеющихся у клуба долгов перед агентами, помогавшими обеспечить трансфер в 2018 году хавбека Майкона в «Шахтер» за 6,6 миллионов евро.

Впервые о долгах бразильского клуба перед посредниками стало известно еще летом минувшего года. Тогда сообщалось о сумме в 1,275 миллионов бразильских реалов, а ныне она с учетом процентов и судебных издержек выросла до 1,692 миллионов бразильских реалов (эквивалент 275 тысячам евро).

В прошлом году по требованию суда на имущество «Коринтианса» уже накладывался арест. Тогда юристы клуба сообщили, что передали в залог 40 телевизоров, кухонную утварь, автобус Mercedes-Benz 2002 года выпуска, ультразвуковое оборудование и диагностический медицинский аппарат. Общая сумма указанного имущества, по оценкам юристов «Коринтианса», составила 1,728 миллионов бразильских реалов, чего было достаточно, чтобы погасить долг.

Однако кредитор высказал желание получить долг в денежной форме, из-за чего суд частично арестовал поступления в казну клуба спонсорских и прочих денег. 30% от них переходили в специальный фонд для погашения задолженности, но вскоре «Коринтианс», мотивируя сложности пандемией коронавируса, добился снижения ставки до 5%.

Ныне суд арестовал денежные поступления в клуб от ряда телекомпаний, в том числе TV Globo, но «Коринтианс» обжаловал решение, и продолжает бороться за свою правду.

Отметим, что агентская компания, которая судится с «Коринтиансом» за долги по Майкону, заявила в суд, что наличие денежных претензий и проблем у клуба не мешает ему предлагать и заключать новые контракты с футболистами, прописывая в них огромные суммы окладов.