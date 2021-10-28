Бразильский вингер «Динамо» Витиньо рассказал, как однажды чуть не умер.

- В твоей жизни был такой эпизод, что ты даже мог умереть, когда занес какую-то инфекцию в ногу. Можешь об этом рассказать?

- Да. Я 5 месяцев вообще не играл из-за этого в футбол. Просто подстригал ногти и занес бактериальную инфекцию… Еще бы немного, и, возможно, я бы с вами уже не разговаривал сейчас. Но, слава Богу, сейчас я тут и осуществляю свои мечты.



- Насколько все страшно было на самом деле? В СМИ писали, что была даже угроза твоей жизни…

- В прессе писали правду – все так и было. Я действительно мог умереть. Три дня я был в реанимации, находясь где-то между жизнью и смертью. Эта инфекция атаковала все мои органы. Если бы не Бог, меня бы сегодня тут не было, – сказал Витиньо.

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