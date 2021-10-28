ВИТИНЬО: «Сказал Луческу, что он может мне доверять на позиции нападающего»

Бразильский легионер «Динамо» – о роли главного тренера в его трансфере

  • 28.10.2021 11:15
  • 1046 просмотров
  • 2 комментария
ВИТИНЬО: «Сказал Луческу, что он может мне доверять на позиции нападающего»
© ФК Динамо Киев. Витиньо

Бразильский легионер Витиньо «Динамо» рассказал, как Луческу лично интересовался его кандидатурой перед трансфером.
 
«Те футболисты, которые были в «Атлетико Паранаэнсе», говорили, что Луческу звонил им и спрашивал обо мне. Они многое мне рассказали об этом тренере, как он работает. То, что я услышал, мне понравилось. Круто, когда в тебе заинтересован главный тренер. Это меня и убедило выбрать именно «Динамо».
 
Луческу в Бразилии знают как тренера «Шахтера», воспитавшего многих бразильцев, очень помогал им во всем.
 
Марсио Азеведо рассказал мне о городе, стране, специфике украинского футбола. Преимущественно это все были положительные вещи. А вот когда я говорил с Данилой Силвой, он так рассказал мне о «Динамо», о клубе, структуре, что я влюбился в «Динамо».
 
Пока мне немного трудно адаптироваться, но это не является чем-то невозможным. Пожалуй, самым тяжелым при адаптации будет мороз, уже чувствую, как иногда бывает холодно. Ко всему прочему я привыкну, и все будет хорошо. Я спокоен и настроен работать.
 
Моя основная позиция – левый вингер. Но мы говорили с Мистером, что в Бразилии я иногда выходил в центре на позиции в центре под нападающим. Мы поговорили, и я сказал, что он может мне доверять, потому что я буду все делать максимально от себя зависящее, чтобы помочь команде», – сказал Витиньо.

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Источник — Sportarena

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Fender
    online
    Fender, 28.10.2021 11:55
    0
    Люблю чернявых
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 28.10.2021 11:48
    0
    это что фотография из фифы?
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