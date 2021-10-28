ВИТИНЬО: «Сказал Луческу, что он может мне доверять на позиции нападающего»

Бразильский легионер Витиньо «Динамо» рассказал, как Луческу лично интересовался его кандидатурой перед трансфером.



«Те футболисты, которые были в «Атлетико Паранаэнсе», говорили, что Луческу звонил им и спрашивал обо мне. Они многое мне рассказали об этом тренере, как он работает. То, что я услышал, мне понравилось. Круто, когда в тебе заинтересован главный тренер. Это меня и убедило выбрать именно «Динамо».



Луческу в Бразилии знают как тренера «Шахтера», воспитавшего многих бразильцев, очень помогал им во всем.



Марсио Азеведо рассказал мне о городе, стране, специфике украинского футбола. Преимущественно это все были положительные вещи. А вот когда я говорил с Данилой Силвой, он так рассказал мне о «Динамо», о клубе, структуре, что я влюбился в «Динамо».



Пока мне немного трудно адаптироваться, но это не является чем-то невозможным. Пожалуй, самым тяжелым при адаптации будет мороз, уже чувствую, как иногда бывает холодно. Ко всему прочему я привыкну, и все будет хорошо. Я спокоен и настроен работать.



Моя основная позиция – левый вингер. Но мы говорили с Мистером, что в Бразилии я иногда выходил в центре на позиции в центре под нападающим. Мы поговорили, и я сказал, что он может мне доверять, потому что я буду все делать максимально от себя зависящее, чтобы помочь команде», – сказал Витиньо.

Читайте также: ВИТИНЬО: «Не поверил, что Луческу 76 лет. Он полон энергии»