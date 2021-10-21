ВИТИНЬО: «Не поверил, что Луческу 76 лет. Он полон энергии»

Атакующий хавбек рассказал о переходе в киевскую команду

  • 21.10.2021 09:45
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  • 2 комментария
ВИТИНЬО: «Не поверил, что Луческу 76 лет. Он полон энергии»
© fcdynamo.kiev.ua

Атакующий хавбек Витиньо мог оказаться в чемпионате Франции, однако в итоге подписал контракт с «Динамо» Киев.

«Мог оказаться в «Бордо», но у них возникли проблемы с финансовым фэйр-плей. Не жалею, что перешел в «Динамо». Бразильские друзья рассказывали, что тут хорошо. И многие советовали мне перейти из-за того, что тут работает Мирча Луческу. Не поверил, когда мне сказали, что ему 76 лет. Он полон энергии. Прыгает, бегает, сам делает упражнения».

«Моя позиция на поле? Обычно я играю на левом краю атаки, но действую там, где скажут. Могу впереди, могу на правом фланге», - сказал Витиньо.

В нынешнем сезоне УПЛ игрок провел 4 матча.

Источник — MEGOGO

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    rugby1970
    rugby1970, 21.10.2021 10:09
    +1
    Полная цитата выглядела так: "Прыгает, бегает, сам делает упражнения, только песок сыпется..."
    Ссылка
    karimj
    karimj, 21.10.2021 10:53
    0
    rugby1970, 21.10.2021 10:09
    Полная цитата выглядела так: "Прыгает, бегает, сам делает упражнения, только песок сыпется..."
    В тебе з мозгів.
    Ссылка
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