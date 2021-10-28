Зинченко – лучший игрок Ман Сити в матче с Вест Хэмом по версии WhoScored

Александр получил высокую оценку

  • 28.10.2021 11:35
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Зинченко – лучший игрок Ман Сити в матче с Вест Хэмом по версии WhoScored
© ФК Манчестер Сити. Александр Зинченко

Авторитетный футбольный веб-портал WhoScored выставил оценки игрокам матча 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором «Вест Хэм» принимал «Манчестер Сити» (0:0, пен. 5:3).
 
Украинский легионер «горожан» Александр Зинченко, игравший на позиции левого защитника, заработал оценку 7.46, которая стала лучшей в команде. 
 
У украинского вингера «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко оценка намного хуже – 6.17. А лучшим игроком матча назван вратарь лондонцев Альфонс Ареоля (7.79).

Источник — WhoScored.com

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