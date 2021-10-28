Кирилл НЕСТЕРЕНКО: «Кубковый матч Вереса и Ворсклы удался»

Специалист – о выездной победе полтавчан

  • 28.10.2021 11:19
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Кирилл НЕСТЕРЕНКО: «Кубковый матч Вереса и Ворсклы удался»
© Футбол 1/2/3. Кирилл Нестеренко

Бывший футболист донецкого «Металлурга» Кирилл Нестеренко прокомментировал победу «Ворсклы» над «Вересом» (3:1) в игре 1/8 Кубка Украины.

«Я считаю, что кубковый матч удался. Было интересно наблюдать за этим противостоянием. Несмотря на уверенный счет, было интересно по ходу игры наблюдать за противодействием Вереса сопернику. Команда начинала матч очень хорошо, но потом неожиданно игра перевернулась не в их сторону», - сказал Нестеренко.

Источник — Футбол 1/2/3

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