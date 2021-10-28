Такое бывает редко. Бавария потерпела крупнейшее поражение за 43 года

«Бавария» разгромно уступила менхенгладбахской «Боруссии» в Кубке Германии (0:5) и выбыла из турнира.



Это было самое крупное поражение «красных» в истории турнира.

Как отмечает Opta, «Бавария» потерпела самое крупное поражение с 1978-го года. Последний раз мюнхенский клуб уступал с разницей в 5+ мячей в сезоне 1978/79, когда состоялся матч с «Фортуной» (1:7).