Александр ГОЛОВКО: «Динамо должно винить само себя»

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Александр Головко прокомментировал победу «Динамо» над «Мариуполем» (2:1) в 1/8 финала Кубка Украины.
«Динамо» в последнее время играет очень уверенно. Киевляне в первом тайме уже могли забивать больше чем два гола. Во втором тайме динамовцы успокоились и играли по счету. Мне понравился «Мариуполь» во второй половине игры. Команда хорошо отреагировала на ход матча. «Мариуполь» показал открытую игру с моментами, которая ему присуща.
Я считаю, что счет не отображает то, что было на поле, но «Динамо» должно само себя винить, что дало возможность «Мариуполю» во втором тайме играть в свой футбол», - сказал Головко.
Источник — Футбол 1/2/3
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