Кирилл КОВАЛЬЧУК: «Черноморец был обречен в матче с Шахтером»

Экс-футболист «Черноморца» и сборной Украины Кирилл Ковальчук оценил игру 1/8 финала Кубка Украины между одесситами и «Шахтером» (0:3).
«Все этого ожидали. Перед игрой я прогнозировал победу «Шахтера» со счетом 2:0, но Дентиньо исполнил мяч, который не вписывался в мои ожидания. Счет по игре. «Черноморец» не имел шансов.
Первый тайм команда хорошо держалась и оборонялась очень компактно. Во втором - сыграли замены «Шахтера». «Горняки» немного ускорил игру и этого было достаточно, чтобы создавать моменты и забивать», - сказал Ковальчук.
Источник — Футбол 1/2/3
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