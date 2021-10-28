Кирилл КОВАЛЬЧУК: «Черноморец был обречен в матче с Шахтером»

Специалист дал свою оценку матчу 1/8 финала Кубка Украины

  • 28.10.2021 10:39
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Кирилл КОВАЛЬЧУК: «Черноморец был обречен в матче с Шахтером»
© FootBoom. Кирилл Ковальчук

Экс-футболист «Черноморца» и сборной Украины Кирилл Ковальчук оценил игру 1/8 финала Кубка Украины между одесситами и «Шахтером» (0:3).

«Все этого ожидали. Перед игрой я прогнозировал победу «Шахтера» со счетом 2:0, но Дентиньо исполнил мяч, который не вписывался в мои ожидания. Счет по игре. «Черноморец» не имел шансов.

Первый тайм команда хорошо держалась и оборонялась очень компактно. Во втором - сыграли замены «Шахтера». «Горняки» немного ускорил игру и этого было достаточно, чтобы создавать моменты и забивать», - сказал Ковальчук.

Источник — Футбол 1/2/3

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