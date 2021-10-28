Стала известна сумма компенсации Куману за увольнение из Барселоны

Вряд ли он очень расстроился

  • 28.10.2021 09:56
  • 1786 просмотров
  • 1 комментарий
Стала известна сумма компенсации Куману за увольнение из Барселоны
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Куман

После поражение в матче с «Райо Вальекано» руководство «Барселоны» приняло решение уволить главного тренера Рональда Кумана.

По информации El Pais, сумма компенсации тренеру составила 12 миллионов евро.
 
Ранее сообщалось, что из-за сложной экономической ситуации руководство каталонского клуба не спешило расставаться с главным тренером, но поражение от «Райо» стало последней каплей.
 
Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. Каталонской командой он руководил в 67 матчах, в которых одержаны 40 побед. В текущем сезоне «сине-гранатовые» выиграли только 5 из 13 поединков во всех турнирах.

Источник — El Pais

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 28.10.2021 10:19
    0
    Виват король v. 2.О. ещё и $ хорошо поднял и позорится хоть перестанет
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности