Стала известна сумма компенсации Куману за увольнение из Барселоны

После поражение в матче с «Райо Вальекано» руководство «Барселоны» приняло решение уволить главного тренера Рональда Кумана.

По информации El Pais, сумма компенсации тренеру составила 12 миллионов евро.



Ранее сообщалось, что из-за сложной экономической ситуации руководство каталонского клуба не спешило расставаться с главным тренером, но поражение от «Райо» стало последней каплей.



Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. Каталонской командой он руководил в 67 матчах, в которых одержаны 40 побед. В текущем сезоне «сине-гранатовые» выиграли только 5 из 13 поединков во всех турнирах.