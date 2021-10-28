Известно, кто будет готовить Барселону ко второму матчу с Динамо

После поражение в матче с «Райо Вальекано» руководство приняло решение уволить главного тренера Рональда Кумана.



По информации испанских СМИ, готовить команду к ближайшим матчам будет главный тренер «Барселоны Б» 49-летний Серхи Бархуан.



Отметим, что в субботу «сине-гранатовые» примут в рамках чемпионата «Алавес», а во вторник сыграют против «Динамо» в Киеве в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. Во встрече третьего тура «Барса» обыграла украинский клуб со счетом 1:0.