Юрий ВИРТ: «Есть вопросы к организаторам турнира, к транслятору»

Наставник «Вереса» считает, что календарь составлен несправедливо

  • 28.10.2021 05:40
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Юрий ВИРТ: «Есть вопросы к организаторам турнира, к транслятору»
© НК Верес Ровно. Юрий Вирт

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал поражение от полтавской «Ворсклы» (1:3) в матче 1/8 финала Кубка Украины.

«Сегодня нам не хватило гола, забитого до перерыва. Я поблагодарил команду за игру. Мы провели хороший матч. Уступили в счете на табло, но не по содержанию игры. К сожалению, мы больше ошибались в обороне.

Результат первого тайма – несправедлив. Мы не использовали свои моменты. Затем были вынуждены активнее идти вперед, высоко прессинговать. А второй гол и удаление – закрыли игру.

Да, нам было непросто. Ибо были вынуждены прибегнуть к ротации. А «Ворскла» играла основой. Поэтому есть вопросы к организаторам турнира, к транслятору. Почему «Ворскла» после сегодняшней кубковой игры в чемпионате играет в понедельник, а мы – в субботу? Почему «Александрия» и «Металлист 1925», которые вчера отыграли на Кубок, матчи чемпионата проводят в воскресенье, а нам уже завтра ехать в гости к «Ингульцу»?

Все должны быть в равных условиях.

Почему сегодня не сыграл Михаил Шестаков? Мы собирались выпустить его на поле с первых секунд. Но у него набухло колено. Потому приняли решение поберечь футболиста», - сказал Вирт.

Источник — ФК Верес

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