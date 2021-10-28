Остап МАРКЕВИЧ: «Второй тайм вселяет оптимизм»

Наставник «Мариуполя» – о поражении от «Динамо» в Кубке Украины

  • 28.10.2021 02:00
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Остап МАРКЕВИЧ: «Второй тайм вселяет оптимизм»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (1:2) в матче 1/8 финала Кубка Украины.

– На мой взгляд, все лежит в области психологии. Сегодня как раз очень яркий пример этого аспекта. Уверенность в своих силах – это и есть признак класса. Команда должна показывать свои лучшие качества, свой потенциал с самого начала игры. Мы знаем про возможности своих футболистов, нужно только чтобы ребята поверили в свои силы и реализовали свой потенциал. Нужно верить в себя и с первой минуты на поле играть без мандража и боязни. Нужно играть и доказывать на поле.

– Сегодня Вы провели ротацию состава. В частности вышли в стартовом составе Артем Холод, Никита Петерман, Богдан Вьюнник. Как охарактеризуете их игру?
– Артем Холод делает только первые шаги в профессиональном футболе. Ему нужно продолжать работать и не вешать нос. В таком случае у него все выйдет. Что касается остальных, то первый тайм у ребят не вышел. Опять-таки повторюсь, все лежит в области психологии и уверенности в своих силах. Второй тайм получился другим. Думаю, ребята почувствовали, что могут играть в хороший футбол. Поэтому оценю их игру позитивно.

– Какой игры ждать в субботу в матче с «Динамо»?
– Интересной. Будем готовиться и настраиваться. Второй тайм вселяет оптимизм.

Источник — ФК Мариуполь

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