Юрий МОРОЗ: «Первый забитый мяч Шахтера выбил нас из колеи»

Наставник «Черноморца» рассказал, чего не хватило его команде в матче с донецким грандом

  • 28.10.2021 01:39
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Юрий МОРОЗ: «Первый забитый мяч Шахтера выбил нас из колеи»
© Футбол 1/2/3. Юрий Мороз

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз высказался о матче 1/8 финала Кубка Украины против «Шахтера», в котором его команда уступила со счетом 0:3.

«Я бы разделил игру на два тайма. В первом тайме мы сопротивлялись. Не могу сказать, что имели возможности забить, но пытались, играли на контратаках, были надежны в игре в обороне. Но во втором тайме ребятам, наверное, не хватило силенок. Первый пропущенный мяч выбил команду из колеи. Давайте не забывать об уровне соперника, все таки в «Шахтере» ребята более мастеровитые и сильнее индивидуально. Сегодня у нашей команды не было того контроля мяча, который мы все время требуем. В перерыве мы просили команду немножко прибавить в движении, особенно когда владеем мячом. Также просили больше играть через фланги», - сказал Мороз.

Источник — Футбол 1/2/3

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