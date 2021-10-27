ВИТАО: «Черноморец поставил автобус возле своих ворот»

Футболист «Шахтера» рассказал о победе над одесским клубом в 1/8 финала Кубка Украины (3:0)

  • 27.10.2021 23:57
  • 89 просмотров
  • 3 комментария
ВИТАО: «Черноморец поставил автобус возле своих ворот»
© ФК Шахтер Донецк. Витао

Защитник «Шахтера» Витао в эфире ТК «Футбол 2» прокомментировал победу над одесским «Черноморцем» (3:0) в 1/8 финала Кубка Украины и рассказал о подготовке команды к следующему матчу

– С победой! Прокомментируешь матч?
– Спасибо за поздравление. Сегодня был непростой поединок, соперник продемонстрировал свой стиль – нам было нелегко. Одесситы закрывались в обороне, изредка выходя в контратаки. Во втором тайме мы вернулись к своей настоящей игре, одержали победу и прошли в 1/4 финала Кубка.

– С чем конкретно возникали проблемы в первом тайме?
– «Черноморец» играл очень закрыто, сложно в таких матчах вскрывать оборону. Когда соперник ставит автобус у своих ворот, тяжело находить свободные зоны. Во втором тайме мы начали быстрее работать с мячом и смогли найти свободное пространство.

– Какую установку дал Де Дзерби в перерыве? Дополнительно мотивировал команду на второй тайм?
– Мы и так были хороши. Повторюсь: Мистер попросил ускориться в работе с мячом, сказал, чтобы мы находили больше вариантов для передач и располагались между линиями игроков соперника. В дальнейшем плоды этой работы привели к трем забитым мячам.

– Какое настроение после этой победы, ведь впереди поединки с «Десной» и «Реалом»?
– Финальный свисток прозвучал, и эту игру мы уже забыли, концентрируемся на следующей встрече. Уже с завтрашнего дня начнем подготовку к матчу с «Десной» – он также очень важен.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Володимир Підвірний
    online
    Володимир Підвірний, 28.10.2021 00:15
    0
    Загорілий не позорся, це молоді хлопці з дублерів. А вам загорілим платять таку зарплатню, що хлопцям і не снилось. А це мої податки з мільйонами українців.
    Ссылка
    Володимир Підвірний
    online
    Володимир Підвірний, 28.10.2021 00:15
    0
    Загорілий не позорся, це молоді хлопці з дублерів. А вам загорілим платять таку зарплатню, що хлопцям і не снилось. А це мої податки з мільйонами українців.
    Ссылка
    Милчел Авек
    Милчел Авек, 28.10.2021 00:06
    0
    "Мистер" для Де Дзерби звучит как "Виват-король" для Милевского.
    Ну не заслужил!
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