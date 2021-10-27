Юрий МОРОЗ: «Не дотерпели. После первого гола силы иссякли»

Наставник «Черноморца» Юрий Мороз – о кубковой игре с «Шахтером» (0:3).

– Не дотерпели. Если в первом тайме неплохо держались, неплохо играли, оборонялись, имели возможности для контратак, то во втором, особенно после первого гола, силы иссякли, и на футбольном поле было совсем сложно – «Шахтер» полностью владел мячом и реализовал свои возможности.

– В августе с «Шахтером» вы единственный раз в этом сезоне сыграли в пять защитников. Не было ли у вас мысли сегодня также применить эту схему? И как в целом оцените игру в обороне?

– Вообще, не только сегодня, оцениваю то, как мы играем в обороне, отрицательно. Пропускаем постоянно, практически в каждом матче, и много. Сегодня действовали более-менее слаженно: старались, перестраивались, активно шли, контролировали ситуацию до первого мяча. По поводу пяти или четырех игроков в обороне… Сейчас я исхожу из четырех – пусть они учатся и быстрее растут. Таков мой выбор тактической схемы. Может быть, где-то в дальнейшем мы еще и перейдем на пятерку в обороне, но пока будет так.

– Путря не попал в заявку. Вы решили дать ему отдых или у него проблемы со здоровьем?

– В связи с тем, что он по карточкам пропускает игру в Полтаве, мы решили пробовать Данила Скорко и Петю Долгова на этих позициях, дать им игровую практику.