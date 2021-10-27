КОНЬКОВ: «Петраков – разумный. А Калиниченко – я не знаю такого эксперта»

Бывший президент УАФ Анатолий Коньков прокомментировал заявку сборной Украины на ноябрьские матчи, в которую включен хавбек Руслан Малиновский:

«Петраков – разумный человек, который если и сделал какие-то ошибки на этом отрезке времени, то он вправе принимать те решения, которые принимает, и поправить себя, если он сделал ошибку».

Коньков также ответил на слова Максима Калиниченко, который заявил: «Если Украина не попадет на ЧМ, это будет персональная ответственность Андрея Павелко»:

«Вот Калиниченко высказался, что это ответственность Павелко. Я бы так не считал, потому что у Павелко очень много людей, которые прошли Крым, рым и медные трубы. Я имею в виду в футболе. Есть с кем посоветоваться, есть у кого спросить, кто на сегодняшний день достоин возглавлять этот участок непростой работы. И мы все единогласно были за то, что это должен сделать Петраков. Я не голосовал, но мнение свое высказывал.

Калиниченко – я не знаю такого эксперта. А вообще надо быть очень осторожным и аккуратным в высказываниях, причем в такой категоричной форме. И не надо критиканством заниматься. Если вы хотите критиковать, эта критика должна быть конструктивная, которая позволит нам всем оценить это и сделать определенные выводы, чтобы немножко расти».