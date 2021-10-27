КОНЬКОВ: «Петраков – разумный. А Калиниченко – я не знаю такого эксперта»

Бывший президент УАФ прокомментировал новую заявку сборной Украины

  • 27.10.2021 22:59
  • 1918 просмотров
  • 1 комментарий
КОНЬКОВ: «Петраков – разумный. А Калиниченко – я не знаю такого эксперта»
© vZbirna. Анатолий Коньков

Бывший президент УАФ Анатолий Коньков прокомментировал заявку сборной Украины на ноябрьские матчи, в которую включен хавбек Руслан Малиновский:

«Петраков – разумный человек, который если и сделал какие-то ошибки на этом отрезке времени, то он вправе принимать те решения, которые принимает, и поправить себя, если он сделал ошибку».

Коньков также ответил на слова Максима Калиниченко, который заявил: «Если Украина не попадет на ЧМ, это будет персональная ответственность Андрея Павелко»:

«Вот Калиниченко высказался, что это ответственность Павелко. Я бы так не считал, потому что у Павелко очень много людей, которые прошли Крым, рым и медные трубы. Я имею в виду в футболе. Есть с кем посоветоваться, есть у кого спросить, кто на сегодняшний день достоин возглавлять этот участок непростой работы. И мы все единогласно были за то, что это должен сделать Петраков. Я не голосовал, но мнение свое высказывал.

Калиниченко – я не знаю такого эксперта. А вообще надо быть очень осторожным и аккуратным в высказываниях, причем в такой категоричной форме. И не надо критиканством заниматься. Если вы хотите критиковать, эта критика должна быть конструктивная, которая позволит нам всем оценить это и сделать определенные выводы, чтобы немножко расти».

Источник — vZbirna

(22 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    belerilf1
    belerilf1, 27.10.2021 23:12
    -4
    Коньков, ты не в тренде, слишком много лишних слов, всё что сказал сейчас говорят одним словом "хейтер"
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности