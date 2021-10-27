ФОТО. Малиновский получил низкую оценку за матч с Сампдорией

28-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский принял участие в выездном поединке 10-го тура против «Сампдории» (3:1). Малиновский вышел на поле в стартовом составе своей команды и провел полный матч.

Руслан получил за игру оценку 6,4. Это вторая с конца оценка среди всех игроков, вышедших в стартовом составе «Аталанты». Ниже был оценен только 31-летний аргентинский защитник Хосе Луис Паломино — 6,3 балла. Также 6,4 балла получил Меле.