ФОТО. Малиновский получил низкую оценку за матч с Сампдорией

Украинский полузащитник «Аталанты» был одним из худших в составе своей команды

  • 27.10.2021 22:43
  • 1368 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Малиновский получил низкую оценку за матч с Сампдорией
© Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский принял участие в выездном поединке 10-го тура против «Сампдории» (3:1). Малиновский вышел на поле в стартовом составе своей команды и провел полный матч.

Руслан получил за игру оценку 6,4. Это вторая с конца оценка среди всех игроков, вышедших в стартовом составе «Аталанты». Ниже был оценен только 31-летний аргентинский защитник Хосе Луис Паломино — 6,3 балла. Также 6,4 балла получил Меле.

Источник — WhoScored.com

(7 голосов)

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Комментарии
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    belerilf1
    belerilf1, 27.10.2021 23:00
    +1
    ну и пофиг, зато с боснийцами он обязательно забьёт победный гол! мы же не зря столько глотки рвали чтобы Петраков вернул его в сборную, он себя обязательно проявит с положительной стороны.
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    belerilf1
    belerilf1, 27.10.2021 23:01 (изменен)
    0
    Малиновскому главное морально настроится против боснийцев, представить что это литовцы, и гол обязательно придёт
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