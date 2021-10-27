ВИДЕО. Фернандо и Маркос Антонио обеспечили Шахтеру перевес в Одессе

27 октября в 19:30 проходит матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором играют «Черноморец» и «Шахтер».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Во втором тайме Фернандо и Маркос Антонио обеспечили «Шахтеру» перевес в Одессе (2:0). Затем Дентиньо забил третий гол (3:0).
ГОЛ! 0:1. Фернандо, 65 мин.
ГОЛ! 0:2. Маркос Антонио, 72 мин.
ГОЛ! 0:3. Дентиньо, 81 мин.
Источник — Sport.ua
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