Денис АНТЮХ: «Хотелось бы сыграть лучше и забить»

Футболист «Динамо» подвел итоги победы над «Мариуполем» в 1/8 финала Кубка Украины (2:1)

  • 27.10.2021 20:53
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Денис АНТЮХ: «Хотелось бы сыграть лучше и забить»
© ФК Динамо Киев. Денис Антюх

Полузащитник «Динамо» Денис Антюх поделился впечатлением от поединка 1/8 финала Кубка Украины против «Мариуполя» (2:1).

- Это ваш второй матч за «Динамо», волновались перед ним, как и перед первым?
- Нет, все нормально, уже прошло много времени, так что волнения не было.

- Сегодня было особенно холодно, погода как-то повлияла на поединок?
- Нет, к такой погоде мы уже привыкли.

- Довольны ли вы своей игрой сегодня? На ваш взгляд, использовали ли свой шанс?
- Конечно, хотелось бы сыграть лучше и забить. Но главное, что команда победила. А игру мы позже разберем и посмотрим на ошибки.

- У «Динамо» два выездных матча с «Мариуполем», затем игра с «Ворсклой» и «Барселоной» в Лиге чемпионов, такой насыщенный график как-то повлияет на подготовку?
- Не знаю, это решит тренерский штаб. Возможно, где-то нужно сбросить нагрузки, а где-то – добавить. Сейчас вернемся в Киев, восстановимся и будем готовиться к следующей игре.

- Сегодня матч снова прошел без болельщиков. Чувствуется ли этот контраст?
- Конечно, с болельщиками всегда приятно играть. Атмосфера совсем другая. А при пустых трибунах такое ощущение, что находишься на тренировке.

Источник — ФК Динамо Киев

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