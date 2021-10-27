Дмитрий РИЗНЫК: «Добирались на матч два дня»

Голкипер «Ворсклы» подвел итоги победы над «Вересом» (3:1)

  • 27.10.2021 19:16
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Дмитрий РИЗНЫК: «Добирались на матч два дня»
© Instagram. Дмитрий Ризнык

Голкипер полтавской «Ворсклы» Дмитрий Ризнык поделился мнением о матче 1/8 финала кубка Украины против «Вереса», в котором его команда победила со счетом 3:1.

«Когда выигрываешь, эмоции всегда приятные. Мы добирались сюда два дня, а так эмоции только позитивные. Ничего страшного, что пропустили гол в конце матча, это футбол. Главное, что есть победа, и мы двигаемся дальше. Мы готовились к этой кубковой игре два дня, которые сюда ехали. После «Шахтера» у нас был выходной для восстановления, потом тяжелый путь сюда. Здорово, что добыли хороший результат, теперь с хорошим настроением едем домой», — сказал Ризнык.

Источник — Футбол 1/2/3

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