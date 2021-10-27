Лукас Эрнандес сумел избежать тюремного срока

Защитник «Баварии» Лукас Эрнандес сумел избежать 6-меясчного тюремного срока. Вместо этого он выплатит штраф в размере 90 тысяч евро.
Также игроку назначен испытательный срок в 4 года. Такое решение принял суд Мадрида.
Напомним, Эрнандесу в 2017 было запрещено приближаться на расстояние менее 500 метров ко своей девушке Амелии после того, как он ее избил. Позже пара помирилась, поженилась и завела ребенка, но запрет не был снят.
Изменение решения суд объяснил тем, что «семейные и социальные обстоятельства изменились».
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