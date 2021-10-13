Абсурдное решение. Звезду Баварии приговорили к 6 месяцам тюрьмы

У Лукаса Эрнандеса проблемы

  • 13.10.2021 21:43
  • 4445 просмотров
  • 7 комментариев
Абсурдное решение. Звезду Баварии приговорили к 6 месяцам тюрьмы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Эрнандес

Защитник «Баварии» и сборной Франции Лукас Эрнандес был приговорен судом Мадрида к шести месяцам тюремного заключения. Причина такого вердикта абсурдная – он нарушил запрет приближаться к своей жене, Амелии де ла Оса Льоренте, на расстояние менее 500 метров.

Этот запрет датирован еще 2017 годом. Тогда он избил Амелию, которая в тот момент еще была его девушкой.

Позже пара воссоединилась, и в том же 2017 году поженилась. В 2018 году у них родился ребенок.

Однако ни один из этих фактов не стал для суда поводом наказать Эрнандеса. Нарушением запрета суд посчитал тот факт, что пара вместе ездила отдыхать прошлым летом и возвращалась домой на одном самолете.

Футболист уже подал апелляцию на решение суда. Ее рассмотрение назначено на вторник, 19 октября. Эрнандес обязан присутствовать на заседании лично.

Источник — AS

(30 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    почти не виден
    online
    почти не виден, 13.10.2021 22:19 (изменен)
    +6
    Про абсурдность или нет могут судить только юристы.
    Но там судят даже звезд футбола, а у нас не могут разобраться с сопливыми гультрасами.)
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 13.10.2021 22:15
    +6
    Я думал только у нас суды умеют удивлять. А нет, ошибался
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
    Михаил Степанов, 13.10.2021 22:57
    +2
    DSH88, 13.10.2021 22:50
    О, я смотрю любителей бить женщин тут много во как минусы лупят
    научить вникать в суть вещей и тебе сразу полегчает)))
    Ссылка
    DSH88
    online
    DSH88, 13.10.2021 23:02
    +1
    Михаил Степанов, 13.10.2021 22:57
    научить вникать в суть вещей и тебе сразу полегчает)))
    Отбизв свою жену какая она бы не была так понял тебе полегчало. Херой ню-ню . Хотя таким даже ты даже бабы не дают.
    Ссылка
    Василь Лавренюк
    online
    Василь Лавренюк, 13.10.2021 21:54
    0
    Мда,наш суд самий гуманний і чесний суд в світі.
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    DSH88
    online
    DSH88, 13.10.2021 22:50
    -5
    О, я смотрю любителей бить женщин тут много во как минусы лупят
    Ссылка
    DSH88
    online
    DSH88, 13.10.2021 22:14
    -11
    Мало, лет 5 надо было дать у е.бу. 3,14дары вообще распоясались.
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