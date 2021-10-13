Абсурдное решение. Звезду Баварии приговорили к 6 месяцам тюрьмы

Защитник «Баварии» и сборной Франции Лукас Эрнандес был приговорен судом Мадрида к шести месяцам тюремного заключения. Причина такого вердикта абсурдная – он нарушил запрет приближаться к своей жене, Амелии де ла Оса Льоренте, на расстояние менее 500 метров.

Этот запрет датирован еще 2017 годом. Тогда он избил Амелию, которая в тот момент еще была его девушкой.

Позже пара воссоединилась, и в том же 2017 году поженилась. В 2018 году у них родился ребенок.

Однако ни один из этих фактов не стал для суда поводом наказать Эрнандеса. Нарушением запрета суд посчитал тот факт, что пара вместе ездила отдыхать прошлым летом и возвращалась домой на одном самолете.

Футболист уже подал апелляцию на решение суда. Ее рассмотрение назначено на вторник, 19 октября. Эрнандес обязан присутствовать на заседании лично.