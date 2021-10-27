Стало известно, когда Мбаппе подпишет контракт с Реалом

Известный инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщил о том, что форвард ПСЖ Килиан Мбаппе принял окончательное решение перейти в «Реал» на правах свободного агента:

«Мбаппе решил рискнуть. Дело не в деньгах. И не в том, чтобы покинуть ПСЖ или Францию. Дело в том, что он ищет новый вызов и хочет играть в Реале. У него уже согласованы все условия с мадридцами.

Он не может поставить подпись до февраля. Только невероятный сюрприз может изменить это окончательное решение Килиана. Он уже определился».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» надеется перехватить Мбаппе у «Реала».