Стало известно, когда Мбаппе подпишет контракт с Реалом

Форвард окончательно решил покинуть ПСЖ

  • 27.10.2021 18:19
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Стало известно, когда Мбаппе подпишет контракт с Реалом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Известный инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщил о том, что форвард ПСЖ Килиан Мбаппе принял окончательное решение перейти в «Реал» на правах свободного агента:

«Мбаппе решил рискнуть. Дело не в деньгах. И не в том, чтобы покинуть ПСЖ или Францию. Дело в том, что он ищет новый вызов и хочет играть в Реале. У него уже согласованы все условия с мадридцами. 

Он не может поставить подпись до февраля. Только невероятный сюрприз может изменить это окончательное решение Килиана. Он уже определился».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» надеется перехватить Мбаппе у «Реала».

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