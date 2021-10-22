Барселона надеется перехватить Мбаппе у Реала

Каталонский клуб намерен предложить футболисту более выгодный контракт

  • 22.10.2021 08:20
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Барселона надеется перехватить Мбаппе у Реала
© Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Барселона» намерена опередить мадридский «Реал» в гонке за 22-летним форвардом ПСЖ и сборной Франции Килианом Мбаппе.

Футболист станет свободным агентом будущим летом, если не договорится с французским клубом о продлении контракта.

Мбаппе мечтает о переходе в «Реал». Но «Барселона» надеется, что сможет предложить футболисту более выгодный контракт. Каталонская команда готова предоставить Килиану подписной бонус в размере €90 миллионов, тогда как «Реал» — не более €50 миллионов.

В текущем сезоне Мбаппе провел за ПСЖ 13 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 8 результативных передач.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €160 миллионов.

Источник — Sport.ua

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