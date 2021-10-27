Источник: Остап Маркевич подавал в отставку после матча с Черноморцем

Сегодня «Мариуполь» в 1/8 финала Кубка Украины играет с «Динамо». Накануне матча журналист телеканалов «Футбол» Виктор Соколов рассказал о том, что после матча против «Черноморца» (16 августа) главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич подал в отставку.
Однако руководство клуба отставку не приняло, выразив доверие тренеру.
Сейчас «Мариуполь» идет последним в турнирной таблице УПЛ. На счету команды всего 4 очка в 12 матчах.
Источник — ТК Футбол
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