Источник: Остап Маркевич подавал в отставку после матча с Черноморцем

Сегодня «Мариуполь» в 1/8 финала Кубка Украины играет с «Динамо». Накануне матча журналист телеканалов «Футбол» Виктор Соколов рассказал о том, что после матча против «Черноморца» (16 августа) главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич подал в отставку.

Однако руководство клуба отставку не приняло, выразив доверие тренеру.

Сейчас «Мариуполь» идет последним в турнирной таблице УПЛ. На счету команды всего 4 очка в 12 матчах.