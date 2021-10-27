Источник: Остап Маркевич подавал в отставку после матча с Черноморцем

Руководство «Мариуполя» отставку не приняло

  • 27.10.2021 17:31
  • 638 просмотров
  • 1 комментарий
Источник: Остап Маркевич подавал в отставку после матча с Черноморцем
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Сегодня «Мариуполь» в 1/8 финала Кубка Украины играет с «Динамо». Накануне матча журналист телеканалов «Футбол» Виктор Соколов рассказал о том, что после матча против «Черноморца» (16 августа) главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич подал в отставку.

Однако руководство клуба отставку не приняло, выразив доверие тренеру.

Сейчас «Мариуполь» идет последним в турнирной таблице УПЛ. На счету команды всего 4 очка в 12 матчах.

Источник — ТК Футбол

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alexey Antonenko
    online
    Alexey Antonenko, 27.10.2021 17:34
    +1
    Он ещё не выполнил задачу вывода Арендуполя в первую лигу, никто его не отпустит
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